Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gaziosmanpaşa'nın evlatlarının yanında tüm gücümüzle olmaya devam edeceğiz. Biz Gaziosmanpaşa halkının hizmetindeyiz. Bu yüzme havuzu, inşallah belediyemiz ile inşa edeceğimiz projelerden sadece bir tanesi" dedi.

Gaziosmanpaşa'da gerçekleştirilen Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni’ne Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

KASAPOĞLU: “GAZİOSMANPAŞA'NIN EVLATLARININ YANINDA TÜM GÜCÜMÜZLE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gaziosmanpaşa halkı için güzel bir tesisin temel atma töreninde bir araya gelindiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Türkiye ayrı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda ülkemizin dört bir köşesinde her alanda bir dönüşüm, bir devrim var. Bugün Küçükköy'de olmak bizler için ayrı heyecan. Hem bugün hem de bundan sonra bizler de Gaziosmanpaşa'nın evlatlarının yanında tüm gücümüzle olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin yarınlara olan güçlü yürüyüşünü görüyoruz. Bugün burada Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olarak buradayız. Biz Gaziosmanpaşa halkının hizmetindeyiz. Bu yüzme havuzunun inşallah belediyemiz ile inşa edeceğiz ve bu sadece bir tanesi" ifadelerini kullandı.

KASAPOĞLU: "YÜZME BİZİM ÖNEM VERDİĞİMİZ PROJELERDEN BİRİ"

Türkiye'nin ciddi su kaynaklarına sahip olduğunun da altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Tabii yüzme bizim önem verdiğimiz projelerden biri. Son 18 yılda sahip olduğu havuzları var, tesisleşmeyi sürdürüyoruz. Gaziosmanpaşa genelinde 3 portatif havuz açtık, pandemiye rağmen. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projemize çok anlamlı katkı sundu. Türkiye'nin neresinde olursa olsun ülkenin gençlerini yarına en güzel şekilde hazırlayacağız. Bugün temelini atacağımız bu tesisi de inşallah en kısa zamanda açacağız" şeklinde konuştu.

KASAPOĞLU: "YÜZME BİLMEK İSTEYEN HERKESE HİZMET EDECEK"

Yüzmeyi halkın ulaşabileceği seviyeye getirdiklerini belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu havuzlar anlamlı bir misyonu ifade ediyor. Türkiye'nin evlatları her şeyin en güzelini hak eder. O yüzden yüzmeye ulaşmanın kolaylaştırdığımız bu havuzlar, başta kadınlarımız ve gençler öncelikli olmak üzere yüzme bilmek isteyen herkese hizmet edecek. Yüzmeyi ilerletmek isteyenleri de yetiştireceğiz ve onlar da Türk bayrağını dalgalandıracak" dedi.

USTA: "GENÇLERİMİZ, SPORSEVERLERİMİZ SPOR TESİSLERİNE KAVUŞSUN İSTİYORUZ"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, "Gaziosmanpaşa'da gençlerimiz, sporseverlerimiz spor tesislerine kavuşsun istiyoruz. 2014 yılında göreve geldiğimizde bir tane yüzme havuzu, spor tesisi, gençlik merkezi ve benzeri etkinlik alanları bulunmayan bir şehirde ilk yaptığımız icraat, kollarımızı sıvayarak arkadaşlarımızla birlikte şehrimize yani sizlere hizmet adına spor komplekslerimiz ve mekanlarımız olması gerektiğini düşündük. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda mekansal olarak yüzme havuzumuza, spor kompleksimize, gençlik merkezimize, bilgi evlerimize kavuştuk. Tabii bunların yeterli olmadığını ve bu şehre daha fazla hizmet etmek etmemiz gerektiğini düşündük. Gençlerimizin geleceğiyle ilgili, sporla ilgili önlerini açacak, onları ülkemizi temsil edecek, uluslararası şampiyonalara taşıyacak önemli yeteneklere ihtiyaç var" diye konuştu.