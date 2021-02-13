Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş vefat etti!

Hastanede koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayatını kaybetti. Topbaş'ın geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelmişti. Topbaş, 2004'ten 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı taziye mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İBB Eski Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti.

Hastanede yetkililerinden alınan bilgiye göre geçen hafta diyalize bağlanan Topbaş kurtarılamadı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı taziye mesajında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camisi’ndeki cenazesine katılması bekleniyor.

Topbaş'ın acı haberi üzerine taziye mesajı yayınları sosyal medyada trendtopuk oldu. İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'li Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın mesajları da alt alta yer aldı.