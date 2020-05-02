Korona Kadıköy'e iyi geldi(!)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 pandemisi sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, 1-3 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı kararını fırsata çeviriyor. Yıllardır Kadıköylülerin rahatsız olduğu Seyit Ahmet Deresi’nin denizle buluştuğu noktadan yayılan kötü koku, İSKİ’nin yaptığı çalışmayla tarih oluyor.

-KADIKÖYLÜLER KADERİNE RAZI OLDU-

İSKİ’nin, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde Seyit Ahmet Deresi’nin denizle buluştuğu bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Raif Mermutlu, 5 kilometrelik derenin normalde yağmur sularını alarak denize getirmek üzere planlandığını ve öyle inşa edildiğini söyledi. Ancak, zaman içerisinde yukarı noktalardan atık su girişleri olduğunu ve bunun da derenin denizle buluştuğu bölgede kötü kokulara sebep olduğunu vurgulayan Mermutlu, “Bölge halkı bu kokunun sebebinin İSKİ Kadıköy Atık Su Ön Arıtma Tesisi olduğunu sanarak, kaderlerine razı oldular” dedi.

-TRAFİĞİN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGE-

Bölgedeki kötü kokunun sebebini, atık suyun doğrudan denize ulaşıyor olması ile açıklayan Mermutlu, açıklamasına şöyle devam etti:

“Kötü kokuya rağmen Rıhtım Caddesi üzerinde bir çalışma yapılmamış. Çünkü, burası hem araç hem de yay trafiği açısından çok yoğun bir yer. Bu çalışma yıllarca yapılamayınca atık su ve yağmur suyu da denize karışmış. Yaklaşık 1 kilometre ileride ön arıtma tesisi var. Ancak, bu atık sular Rıhtım Caddesi üzerinde çalışmalar yapılamadığı için arıtma tesisine ulaşamamış. Ve burası bir koku kaynağı olmaya devam etmiş.”

-TALİMAT İMAMOĞLU’NDAN-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kısa bir süre önce bölgeyi ziyaret ettiğini hatırlatan Mermutlu, “Sayın Başkanımız burayı çok önemsedi ve buranın en kısa sürede atık sudan arıtılması talimatını verdi. Buranın atık sudan arındırılması çok önemli çünkü koku da yaparak çevre kirliliğine yol açıyor” dedi.

-HAZİRAN SONU MÜJDESİ -

Mermutlu, bölgede 3 kilometrelik yağmur suyu ve atıksu hattı döşeyeceklerini ve 1 kilometrelik de dere ıslahı yapacaklarını belirterek şu müjdeyi verdi: “Bu sokağa çıkma yasağını fırsat bilerek işlerimizi hızlandırdık. En geç Haziran ayının sonunda da bu koku buradan kesilmiş olacak. Yani, Kadıköy’ün kaderi değişecek.”