Konut Satışları Ocak'ta yıllık yüzde 36 düştü

Toplam konut satışlarının yüzde 24’ünün gerçekleştiği İstanbul’da, Ocak ayında, konut satışları yıllık yüzde 36 düştü. 9 bin 920 adet ikinci el, 3 bin 746 adet sıfır konut olmak üzere, toplam 13 bin 666 konut satıldı. Satışlarda ipotekli konutların payı azaldı; ikinci elde yıllık yüzde 67, sıfır konutlarda yüzde 75 düşüş kaydedildi. Sadece Bakırköy ve Beykoz’da, satışlar artarken en yüksek azalış, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Esenler’de gerçekleşti. Yabancılara konut satışında İstanbul’un payı artarak yüzde 52’ye yükseldi. 2020 yılında, fiyatlar sıfır konutta yüzde 27, ikinci el konut ise yüzde 29 arttı.

İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Şubat 2021 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni’ni yayınladı. Gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

13 bin 666 adet konut satıldı

Toplam konut satışlarının yüzde 24’ünün gerçekleştiği İstanbul’da, Ocak ayında, konut satışları, yıllık yüzde 36 düşerek 13 bin 666’ya geriledi. İstanbul hariç diğer illerin toplamında ise yüzde 38 azalma oldu. Ocak 2019’a göre, İstanbul’da konut satışları yüzde 2 artarken İstanbul hariç diğer illerin toplamında yüzde 4 azaldı.

Satışların yüzde 73’ü ikinci el

Toplam konut satışlarının yüzde 73’ü ikinci el, yüzde 27’si sıfır konutta gerçekleşti. İkinci el konut satışları,yıllık yüzde 32 azalırken Ocak 2019’a göre, yüzde 33 arttı. Sıfır konut satışları ise yıllık yüzde 43, Ocak 2019’a göre yüzde 38 azaldı.

İpotekli konut satışı azaldı

İpotekli konut satışları, yıllık yüzde 69 azaldı, Ocak 2019’a göre ise yüzde 92 arttı. İkinci el ipotekli konut satışları, yıllık yüzde 67 azalırken Ocak 20219’a göre yüzde 175 artış kaydetti. Sıfır ipotekli konut satışları ise yıllık yüzde 75 azaldı; Ocak 2019’a göre yüzde yükseldi.

Satışlar iki ilçede arttı

Satışlar yıllık olarak sadece Bakırköy ve Beykoz’da arttı. En yüksek yıllık azalış ise Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Esenler’de meydana geldi.

Yabancılara satışta, İstanbul’un payı arttı

Ocak 2020’de, yabancılara konut satışının yüzde 48’i İstanbul’da gerçekleşirken Ocak 2021’de bu oran yüzde 52’ye yükseldi. Satışlar, yıllık yüzde 26 azalırken Ocak 2019 ile aynı seviyede kaydedildi. İstanbul dışındaki diğer illerde, yabancılara satış, hem Ocak 2020 hem de Ocak 2019’a göre azaldı.

Sıfır konut fiyatları yıllık yüzde 27 arttı

2020 Aralık sonu itibariyle fiyatlar, sıfır konutta yıllık yüzde 27; ikinci el konutta yüzde 29 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konut fiyatları, yıllık yüzde 32; ikinci el konut fiyatları yüzde 30 yükseldi.

Konut Piyasası Şubat 2021 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.

İBB İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Ekonomi Bülteni Konut Piyasası Şubat 2021 bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.