Koca çınarlar müzik eşliğinde eğlendiler

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri müzik öğretmenleri, uzun süreden sonra ikinci kez 6 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için müzik dinletisi sundu. Kestane Bahçesi’nde toplanan yaşlılar

duygusal türkülerle yorgunluklarını atarken eğlenceli şarkılarla da oynayıp keyifli zaman geçirdi.

Koronavirüsle mücadelede mayıs ayı normalleşme planı kapsamında 65 yaş üstü olanlar bugün ikinci kez 6 saatliğine dışarı çıktı. 35 bini aşkın 65 yaş üstü ilçe sakini kendileri için temizlenen parkları doldurdu. En çok rağbet gören yer ise nostalji bahçeleri oldu. Saat 13.00’te Kestane Bahçesi’ne giden yaşlılar Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın kendileri için hazırladığı sürprizle karşılaştı.

Kimi eşiyle kimi de yanında refakatçisiyle gelen yaşlılar, ağaçlar altında kendilerine ayrılan yerlere oturdu. Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri müzik öğretmenleri de keman, klarnet ve darbukayla mini bir konser verdi. Koca çınarların kimi söylenen şarkılara alkışlayarak kimi de söyleyerek eşlik etti. Türk sanat müziği eserleri, yaşlıları duygulandırdı. Dalıp uzaklara gidenler de oldu gözyaşını tutamayıp sessizce ağlayan da. Ancak eğlenceli şarkı çaldığında ise kendilerini tutamayanlar, sosyal mesafeyi koruyarak yoruluncaya kadar doyasıya oynandı.

Kurtlarımızı döktük

Etkinlikten çok memnun kaldığını belirten 70 yaşındaki Yalçın Saka, “Evde sıkılmıştık. Sürekli balkondan bakıyorduk. Çok güzel bir gün geçirdik. Evde her yerimiz tutulmuştu. Müzik sayesinde

oynayıp kendimize geldik. Stres attık, kurtlarımızı döktük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Haftada bir gün dışarı çıktıklarını söyleyen Mehmet Uslu da “Evde ayaklarımız uyuştu, biraz ayaklarımız açılsın dedik. Müziği görünce de biraz oynadık” diye konuştu.

Moral depoladılar

Yaşlıların başımızın tacı olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şunları söyledi: “Onlar bizim tarihimiz, geleneğimiz, göreneğimiz. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bugün de onlar için müzik dinletisi sunduk. Hem dinlendiler hem de moral depoladılar. Bugüne kadar gösterdikleri sabırdan dolayı da kendilerine teşekküre diyorum.”

Çağırıcı, normale döndükten sonra benzeri etkinliklerin devam edeceğini belirtti.