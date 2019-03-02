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Kilyos eski muhtar Kamil İlhan adına yapılan parkı açıldı

Sarıyer Belediyesi, 19 yıl önce aramızdan ayrılan Kilyos eski muhtarı Kamil İlhan’ın adının verildiği parkı baştan aşağıya yeniledi. İlhan’ın ilesinin de katıldığı açılışta duygusal anlar yaşandı.

Kilyos eski muhtar Kamil İlhan adına yapılan parkı açıldı
Sarıyer Belediyesi, 19 yıl önce aramızdan ayrılan Kilyos eski muhtarı Kamil İlhan’ın adının verildiği parkı baştan aşağıya yeniledi. İlhan’ın ilesinin de katıldığı açılışta duygusal anlar yaşandı.

Sarıyer Belediyesi geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan Kilyos eski muhtarı Kamil İlhan’ın adının ölümsüzleştirildiği, Kilyos Kumköy’de bulunan parkı baştan aşağı yeniledi. Parkın açılışında duygusal anlar yaşandı. Çocuk oyun gruplarından fitness alanına kadar donatılıp halkın kullanımına sunulan parkın açılışında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Kilyos Muhtarı Turgut Serdarlı, Kamil İlhan’ın eşi Suzan İlhan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini çocuklarla kesen Başkan Genç, “Bu bir dayanışma örneğidir” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Parkın açılışında konuşan Kamil İlhan’ın eşi Suzan İlhan, “Kamil İlhan, yıllarca görev yaptı. Kilyos’a hizmet etmeyi kendine ilke edinmişti. Onun gibi bir insanın adının yaşatıldığı parkı yenileyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

DAYANIŞMA KANIMIZDA VAR

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise “ Yaşam bir gündür o da bugündür derler. O yüzden bize verilen bu hayatı sevgi ve dostluk anlamında daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kamil İlhan gibi yaşamımızda iz bırakan dostlarımızın isimlerinin yaşatılması çok değerli. Dayanışma bizim kanımızda var. Bu da bir dayanışma örneğidir” dedi.

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