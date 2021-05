Kılıçdaroğlu'undan İmamoğlu'na; Soruşturmalar vz gelir trız gider!

Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Güzel bir hattın açılışını yaptıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, “Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın’ yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider; inandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar: Boğazdan aşağı haram lokma inmeyecek; bitti. Temel ölçümüz budur. Gerisinin hiçbir önemi yok” ifadelerini kullandı.

“Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız” diyen İmamoğlu da “16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. İstanbul için hep daha fazlasını, daha iyisini, daha yenisini, sizlerle beraber İstanbulluların hizmetine sunmanın peşinde olacağız. Yepyeni açılışlar ile her hafta, her ay dolu dolu açılışlarla, İstanbullara güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); tamamlandığında Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinden geçecek, 12 duraklı Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, 2 istasyonluk bölümünü hizmete açtı. Hattın, Bahariye ve Masko İstasyonları’nın açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde TBMM Başkanvekili Haydar Akar ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay da hazır bulundu. Açılışta; CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB üst yönetimi, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri de yer aldı. Çevrede bulunan binaların balkonlarında ve pencerelerinde biriken vatandaşlar, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na alkışlarla destek verdi.

KILIÇDAROĞLU: “BİZ; HERKESE, HER GÖRÜŞE SAYGILIYIZ”

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve ekibinin günün 24 saati İstanbullulara hizmet verdiğini vurguladı. “Benim bir mail adresim var. Oraya vatandaşlar, zaman zaman mesaj gönderirler” diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Kimisi şikayet eder, kimisi öneri getirir, kimisi ‘Belediye başkanları çok iyi çalışıyor’ der, kimisi belediye başkanından şikayet eder. Yani vatandaşlar, şöyle veya böyle mesajlarını bir şekliyle iletirler. Bir sabah yine çalışma masamdaki interneti açtım; gelen mesajlara bakıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir işçi arkadaşımızın gönderdiği 5-6 satırlık bir mesaj. Yine bir açılışa gelmiştik buraya; şunu söylüyor: ‘Açılış yaptınız, fakat bizi topluca bir açılış meydanına götürmediniz. İsteyen gelir, isteyen gelmez’ diye bir mesaj çıktı ortaya. Gerçekten çok şaşırdık. Dolayısıyla böyle bir tablo ortaya çıktığı için de son derece mutluyuz. Bizi zorla bir yerlere götürmediniz.’ Evet, bizim anlayışımız bu. Biz; herkese, her görüşe saygılıyız. Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın bu konuda atmış olduğu adım, zaten bunu gösteriyor.”

“DOKULARIMIZDA KUVAY-İ MİLLİYE'NİN RUHU VAR”

“Kişilere zorla bir şeyi dikte ettirmek, asla ve asla kabul edilemez” diyen Kılıçdaroğlu, “Hizmet mi veriyor; göreceksiniz. Düzgün mü çalışıyor; göreceksiniz. Emek mi harcıyor; göreceksiniz. Sizin, yani çalışanların hakkını mı savunuyor; göreceksiniz. Koskoca hükümet, asgari ücreti 2 bin 890 lira yaparken, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asgari ücret en az 3 bin 100 lira ise göreceksiniz. Demek ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, bütün baskılara rağmen halka hizmet veriyorlar. Dolayısıyla Sayın Başkan da bütün baskılara rağmen, İstanbullulara hizmet veriyor. Zaman zaman önüne engeller çıkarılıyor; görüyoruz. Tehdit ediliyor; görüyoruz. Yargı aracılığıyla tehdit ediliyor; onu da görüyoruz. Denetim aracılığıyla tehdit ediliyor; onu da görüyoruz. Ama bunlar bizi yıldırır mı? Asla yıldıramaz. Çünkü biz, Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Çünkü bizim dokularımız da Kuvay-i Milliye'nin ruhu vardır. Biz böyle gideriz, böyle yürürüz biz” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA 10 METRO HATTI YAPIMINI ÜSTLENEN BAŞKA BİR BELEDİYE YOK”

İBB’nin hizmetlerinden örnekler veren Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle oldu:

“Aynı anda 10 metro hattının yapımını üstlenen dünyada başka bir büyükşehir belediyesi yok. Büyük bir metropol, güçlü bir metropol. Kaynak yetersizliğine rağmen veya azlığına rağmen, 10 metro inşaatını aynı anda sürdüren dünyadaki tek metropol. Ne yapacağız? Bununla gurur duyacağız. Var olan kaynakları, en verimli şekilde kullanıyor Başkan. Ne için? İstanbullular için. İstanbullular, çalıştıkları yerle evleri arasına arasındaki ulaşım hattını daha sağlıklı kursunlar, rahat gidip dönsünler diye. Sadece 10 metro hattının aynı anda yapımı değil; aynı zamanda 1 milyon 600 bin haneye sosyal yardım yapılıyor. Bu da metropoller içinde dünyada bir rekordur. Aynı anda 10 metro hattını yapacaksınız, bunun masraflarını karşılayacaksınız; aynı anda 1 milyon 600 bin haneye sosyal yardım götüreceksiniz. Bunun maliyeti de 1 milyar 200 milyon lira. Ne diyorlardı? ‘Sakın ha CHP'li belediyeler oy vermeyin.’ Niçin? ‘Gelirlerse sosyal yardımları keserler.’ Ne oldu? Tam tersi oldu. Bizim insani duygularımızı bilmiyorlardı ve istismar ediyorlardı. Bu tablo tersyüz edildi, tuzla buz oldu.”

ÖĞRENCİLERE BURS

“Sadece 1 milyon 600 bin kişiye sosyal yardım mı yapılıyor? Hayır; 63 bin 186 öğrenciye de burs veriliyor. Yıllar yılı ne propagandası yaptılar? ‘Efendim, öğrencilere burs verilecekti de CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Belediyelerin burs vermesini engelledi.’ Hayır efendim, belediyeler isterlerse yapabilirler. Nitekim yapıyorlar. (Başkan, bu konuda da bir soruşturma geçirebilirsin.) Sadece burs değil; 10 milyon metrekarelik yeşil alan yaratıldı. İstanbul'un en çok ihtiyaç duyduğu, yeşil alan. Bu güzel kentte, bu görkemli kentte yeterince yeşil alan yoktu. Yeşil alanların tamamını neredeyse beton ormanına döndürdüler. Ama Başkan’ımız kararlı. Bu güzel kentin güzel insanlarına, yeşil alanlar yakışırdı. Çocuklar oralarda oynamalı, yaşlılar orada torunları ile beraber olabilmeli, insanlar oralardan nefes alabilmeli. Bir kentin güzelliği, yeşili ile ortaya çıkar. Bunu yaptı aynı zamanda. Bu da olağanüstü bir kazanım oldu İstanbullar için. Ayrıca, 4 milyon metrekarelik alanı da -yeşil alan dışında başka amaçlar için ayrılmışlardı- yeşil alanlara kattı. Bu da olağanüstü güzel bir olay.”

“İSRAFA VE SAVURGANLIĞA ‘DUR’ DENMESİ ÖNEMLİDİR”

“İsrafa ve savurganlığa ‘dur’ denmesi, çok ama çok önemlidir. ‘İnançlarımızda israf haramdır’ diyoruz. Ama israf batağı içindeler. Bütün bunlar yapılırken, 4 milyar 200 milyon liralık tasarruf yaptı İBB Başkanı’mız. 4 milyar 200 milyon lira. Yapmayabilirdi, aynı israfa devam edebilirdi. Aynı debdebe olabilirdi. Ama ‘Hayır’ dedi. ‘Benim İstanbullara bir borcum var’ dedi. ‘Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem’ dedi. ‘İsrafa son vereceğim’ dedi, 4 milyar 200 milyon liralık tasarruf yaptı. Bu tasarrufu yapıyor ki, 10 metro inşaatını aynı zamanda sürdürüyor.”

“HİÇ KİMSENİN İNANCIYLA UĞRAŞMIYORUZ”

“Ayrıca bir şey daha yapıyoruz: Hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla uğraşmıyoruz. Herkesin kimliği, başımızın üstüne; yaşam tarzı; başımızın üstüne; inancı; başımızın üstüne. İşine zamanında gidip gelecek mi? Ulaşımını sağlıyor muyuz? Evet. O zaman bu sorunun üzerine kilitleneceğiz. Bu metro inşaatlarının zaten yapım nedeni de budur. ‘Efendim, bize oy veren mahallelere daha fazla hizmet götürelim, oy vermeyen yerleri cezalandıralım.’ Eski anlayış bu anlayış. Bu anlayışı da yerle bir ettik. Oy versin, vermesin; madem İstanbul’da yaşıyor, herkese eşit hizmet götürülecek. Ama yoksul mahallelerde pozitif ayrımcılık yapacağız. Onlar, kentin sağladığı bütün imkanlardan yararlanmak durumundalar.”

KILIÇDAROĞLU’NDAN “ÜCRETSİZ YOLCULUK” TALEBİ

Açılışı yapılan hattın güzel bir hizmet olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, konuşmasını, “Sayın Başkan, sizi ve ekibinizi yürekten kutluyorum. Sizden bir isteğim var: Bu hattı da yine belli bir süre, -10 gün mü olur, 15 gün mü olur, 1 hafta mı olur- ücretsiz yaparsanız, vatandaşın da ayağı alışmış olur. Bunu yaparsanız, çok mutlu olurum. Biliyorum bunu yaptığınızda, yine diyecekler, ‘Vay elini arkaya attın; soruşturma. Vay efendim şunu yaptın; soruşturma. Vay efendim neden şu kadar gün bedava yaptın; yine soruşturma olacak. Bunların hepsi, vız gelir tırıs gider. İnandığın yolda devam et Sayın Başkan, inandığın yolda devam et. Ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur arkadaşlar: Boğazdan aşağı haram lokma inmeyecek; bitti. Temel ölçümüz budur. Gerisinin hiçbir önemi yok” sözleriyle tamamladı.

İMAMOĞLU: “DENETLENMEYE AÇIĞIZ”

İBB Başkanı İmamoğlu da İstanbul’un çözüme muhtaç birçok sorunu olduğunu vurguladı. “Genel sekreterimizden genel sekreter yardımcılarımıza, emekçilerimize, iştiraklerimizin her birisinden kurumumuzun bütün aktörlerinin yoğun çabasıyla, senkronize, kurumsallığı ön planda tutan, işin çözümüne odaklanan, başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir süreci yönetiyoruz” diyen İmamoğlu, denetlenebilir olmanın kendileri için önemine dikkat çekti. İBB Meclisi’nin son toplantısında ele alınan faaliyet raporu sürecinin önemine değinen İmamoğlu, “Son faaliyet raporunda da gördük ki, başta Millet İttifakı’nın her iki grubu, grup başkan vekillerinden meclis üyelerine varıncaya kadar, son derece konsantre, işleri tetkik eden, bir nevi denetleyen, gerekirse hatayı, kusuru bir şekilde bize ulaştıran, bu anlamda siyasi kurumların, aynen Genel Başkan’ımızın ifade ettiği gibi, yerel yönetimlerin kendi işine baktığı, siyasetin de yerel yönetimlerin işlerini denetleyen ve sorgulayan anlayışıyla kurumsal bütünlük içerisinde muhteşem bir ahengi gözümüzün önüne sermiştir” dedi.

“16 MİLYONUN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK AMACINDAYIZ”

İBB olarak, 16 milyonun hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini yükseltmek amacında olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Daha önce seçim döneminde, İstanbullara, aynen şunu söylemiştim: ‘İstanbul'a daha düşük maliyetle, daha kısa sürede, çok daha fazla metro kazandıracağız’ demiştim. Böyle vaat etmiştik. Haziran 2019'da yola çıktığımızda inanın, İstanbul'un en temel sorunlarından olan ulaşıma dair ana hedeflerimizden birisi buydu. Sadece iki yıl içerisinde işine odaklanan 4 yılda yapılanın 2,5 katına yakın bir performansı, sadece iki yılda ortaya koyarak işin bitirilmesine, işin yapılmasına odaklanan bir yönetim olmanın karşılığını yaşıyoruz bugün. Bu manada verdiği sözü tutan bir ekip ve bir Belediye Başkanı olarak huzurunuzda olmanın gururunu yaşıyorum. O nedenle, gerçekten çok çok mutluyum. Ekibim adına hepinize bu güzel günü sunmakla, belki ben burada temsili bulunuyorum; ama inanın bu işin arkasında 85 bin çalışanın alın teri, emeği var. Birçok bileşeni var. Yükleniciler var. O firmaların motivasyonunu, görüyorum. Ahlaklı bir şekilde işini yapan yüklenicilerimizden, onun çalışanlarına kadar, her birinize yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

METRO HATLARIYLA İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

“Haziran 2019'da devraldığımızda toplam metro hattı, 233 kilometreydi. Şu an itibariyle 260 kilometre ulaştık. Yani İstanbul'a 2 yılda 27 kilometre daha metro hattını ilave ettik” diyen İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“2019-2024 arasında, 103 kilometre metro inşa edeceğiz. 25 yılda yapılan metronun neredeyse yarısını, biz, sadece 5 yılda, İstanbul'a hediye edeceğiz, İstanbul'a kazandıracağız. 1994-2019 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin performansı, yıllık 5 kilometreydi. Biz ise bunu, tam 4 katına, yani 20 kilometrenin üstüne çıkartacağız. 2 yılda açılışını yaptığımız metrolarımız var. Daha da hızlanacağız. Bunun da yetmediğini biliyoruz. Bizden önce ihalesi yapılmış 12 raylı sistem vardı. Ne yazık ki, bu raylı sistemlerin tam 10 adedi durmuştu. 2 yıldır duruyordu. Öyle teslim aldık. Bu acı bir durum. Kalan 2 hattın da inşaatları yavaşlatılmıştı. Nereye gideceğini bilmeyen, nasıl bitireceğini bilmeyen oradaki yüklenicilerin durumlarını, ilk geldiğimiz günlerde yaşadık. İhale şöyle yapıldı: Finansı yok, bazılarının projesi yok. Projesi olmayan ihale olur mu? Oldu. Tabiri caizse; ne devlet ciddiyeti, ne ihale şeffaflığı ne de vatandaşın bütçesini önceliğine alan bir süreçti bu. Akılcı bir projecilik yoktu. İş başına geldikten sonra 6 aydan daha uzun bir süreyi bu projeleri, İstanbul halkının haklarını, hukuksal durumunu, finansal imkânlarını araştırdık. 6 ay bununla uğraştık. Ardından öz kaynaklarımızı, temin ettiğimiz kredileri, tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fonları kullanarak hızla inşaatlarımıza başladık. Bugün İstanbul dünyanın aynı anda en fazla metro yapan kenti durumuna geldi. Bu başarı, işine odaklanan, ahlaklı, liyakatli bir şekilde insanlarını işine motive eden bu ekibin başarısıdır.”

“AMAÇ; LASTİK TEKERLEKLİ ARAÇLARDAN KURTULMAK”

Söz konusu hatla ilgili bilgiler veren İmamoğlu, “Bu hat 13 kilometre. Başakşehir, Küçükçekmece'yi, Bağcılar'ı Bahçelievler'i ve Bakırköy'ü içine alıyor. Ve bu hat, günlük 500 bin insanımızı taşıma kapasitesine sahip olacak. Bu hatla birlikte, İkitelli-Ataköy arasındaki tek yönlü yolculuk süresi, 30 dakikaya inecek. Aynı zamanda sahille buluşabilen de bir hattımız olmuş olacak. Ulaşım ağı içerisinde 5 değerli entegre hattımız da var. Bunlardan birisi Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir Metro hattı. Bir diğeri, yeni startını verdiğimiz ve inşallah sizlerle de buluşacağımız Mahmutlu-Esenyurt hattımız. Bir diğeri, Mimar Sinan İstasyonu'ndan Kirazlı-Halkalı hattımız. Yenibosna İstasyonu'ndan Yenikapı Atatürk Havaalanı hattımız. Ataköy İstasyonu'ndan Halkalı-Gebze hattına entegre olan, gerçekten çok faydalı bir hattımız. Bugün birinci etabı açıyoruz. İkinci etabını da 2022 yılında tamamını açarak, o 500 bin insanın faydalanacağı bu hattı, sizinle beraber İstanbul halkının hizmetine sunacağız. Şimdiden bunu müjdelemek istiyorum. Her açılan metro hattı, halkımızın yaşam kalitesini arttırdığı gibi, yeşil bir İstanbul'a katkı sunuyor. Lastik tekerli araçlardan kurtulan insanlarımız, sağlıklı bir biçimde İstanbul'un her köşesine erişebiliyor” dedi.

“BİZİ GÜLDÜREN ÇABALARA RAĞMEN YILMAYACAĞIZ”

Hattın yapımında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Bazen, tuhaf yol ve yöntemlerle bize engellemeye çalışan ve bizi ziyadesiyle her hafta güldüren bütün çabalara rağmen asla yılmayacağız. 16 milyona hizmet etmek tutkumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Ulaştığımız başarılarla da asla yetinmeyeceğiz. İhtiyacımızın çok olduğunun farkındayız.

İstanbul için hep daha fazlasını, daha iyisini, daha yenisini, sizlerle beraber İstanbulluların hizmetine sunmanın peşinde olacağız. Yepyeni açılışlar ile her hafta, her ay dolu dolu açılışlarla, İstanbullara güzel müjdeler vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Açılış öncesinde konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ise, yeni ulaşım teknolojileriyle ilgili görüşlerini paylaşıp, İBB’nin 10 hatta sürdürdüğü metro hatlarıyla bilgiler paylaştı.

Konuşmaların ardından Ataköy-İkitelli Olimpiyat metro hattının, 2 istasyonluk bölümünün açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Bahariye İstasyonu’na geçen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, perona indi. Yeni hizmete giren vagon önünde fotoğraf çektiren ikili, makinistlerle de sürücü bölümünde bir süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun Bahariye’den başlayan Masko İstasyonu’ndan geçen yolculuğu, İkitelli Sanayi İstasyonu’nda son buldu.