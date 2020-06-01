Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı açıldı

Koronavirüsü nedeniyle bir süredir kapalı olan kafe ve restoranlar bugün itibarıyla açıldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından İstiklal Caddesi'nde ise kimi kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı da 1 HaziranN 2020 itibarıyla açıldı.

KAPALIÇARŞI VE MISIR ÇARŞISI AÇILDI

Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın katıldığı törenle açıldı. Kapalıçarşı’nın açılışı nedeniyle çarşının Nuruosmaniye kapısında bir tören düzenlendi.

VALİ ESNAFI ZİYARET ETTİ

Vali Yerlikaya’nın konuşması ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı’nın duasıyla tarihi çarşı yeniden kapılarını açtı. Vali Yerlikaya, çarşı içinde gezerek esnafı selamladı, bazı dükkanları da ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Vali Yerlikaya girdiği bir dükkanda içeridekilerin maske takmadığını görünce de uyardı.

MISIR ÇARŞI’DA DUALARLA AÇILDI

Vali Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı daha sonra Eminönü’ndeki tarihi Mısır Çarşı’na geçti.

Çarşının içinde bulunan dua meydanı ahşap ezan köşkü önünde kısa bir konuşma daha yaparak, esnafa hayırlı kazançlar diledi. Valinin konuşmasının ardından Mehmet Emin Maşalı’nın okuduğu duayla Mısır Çarşı’da açıldı. Vali Yerlikaya burada da esnafı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

DÜKKANINI AÇTI ÇORBA DAĞITTI

20 Mart tarihinde Korona virüsü tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnaf Erdoğan Aktaş, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de başlayan normalleşme süreciyle lokantasını açtı.

Lokantasını açar açmaz vatandaşlara çorba dağıtan Aktaş, 20 Mart tarihinden beri iş yerinin kapalı olduğunu ifade ederek, “Bugün ayrı bir sevinç, ayrı bir heyecan ile bir yerimizi açıyoruz. Rabbim bizi ve ülkemizi bu korona virüsten bir an önce kurtarsın, eski günlerde olduğu gibi bereketli günlere geri dönmek istiyoruz” dedi.