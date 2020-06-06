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Kadıköy Belediyesi'nden TCDD arazisine AVM'ye itiraz

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Söğütlüçeşme’deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arazisinin yapılaşmaya açılma projesine karşı çıktıklarını belirterek ,Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası’yla birlikte idari dava açtıklarını açıkladı.

İSTANBUL 06.06.2020, 18:42 Murat Aydın
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Kadıköy Belediyesi'nden TCDD arazisine AVM'ye itiraz

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Söğütlüçeşme’deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arazisinin yapılaşmaya açılma projesine karşı çıktıklarını belirterek ,Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası’yla birlikte idari dava açtıklarını açıkladı.

KADIKÖY’ÜN VE KADIKÖY HALKININ HAKKINI KORUMAK, BENİM EN TEMEL GÖREVİM!

Başkan Av. Şerdil Dara Odabaşı, yaptığı yazılı açaklamada, "İstanbul'un en değerli arazilerinden biri olan Kadıköy Söğütlüçeşme’deki Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) arazisinin yapılaşmaya açılma projesine karşı çıkarak Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası’yla birlikte idari dava açtık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı AVM tipi YHT Gar plan değişikliğine karşı açtığımız davada, İdari Mahkeme hukuka aykırılığı açık olan projenin yapılmasına, oy birliğiyle onay vermiştir. Bu projeyle, Kadıköy’ün orta yerine, en değerli arazilerinden birine kentin en son ihtiyacı olacak bir AVM yapılmak istenmektedir" dedi.

Başkan Av. Şerdil Dara Odabaşı konuyla ilgili açıklamasında şu bilgileri verdi:  "Göreve geldiğim günden itibaren Kadıköy’de yaşam kalitesini artırmak için yaptığımız tüm çalışmalarımızda önceliğimiz toplumsal fayda yaratmak oldu. Oysa, bu proje ve sonuçları hem yaratacağı çevresel olumsuzluklar hem de ilçe mozaiğinin önemli bir parçası olan esnaflarımız üzerinde yaratacağı büyük tahribat nedeni ile kabul edilemez. Üstelik halihazırda yaşanan insan ve araç yoğunluğu üzerine ilave olarak gelecek bir AVM yoğunluğu, Kadıköy trafiğini tam bir çıkmaza sürükleyecektir.

Kadıköy Belediye Başkanı olarak hiçbir toplumsal fayda içermeyen bu projeye razı gelmem beklenemez! Siyaset, maalesef adalete diz çöktürmüştür. Hukuksuz bir uygulama, adalet eliyle ‘yasal’laştırılmak istenmektedir.

Bir hukukçu olarak tüm hayatımı hukukun üstünlüğüne inanarak geçirdim. Bir belediye başkanı olarak da Kadıköy’ün ve Kadıköy halkının hakkını korumak benim en temel görevim! Kamu adına meşruiyet taşımayan, kentin bağrına bıçak gibi saplanan bu projeye ‘yasal’ bir kimlik kazandırmaya çalışmak, o kente ve yaşayanlarına ihanettir.

Bu işin sahipleri ve kollayıcılarına sesleniyorum;

İstanbul seçimlerinin yıl dönümünde ve çevre haftasında verilen bu karardan vazgeçin!

Haydarpaşa Gar Projesi’nde olduğu gibi Söğütlüçeşme Gar Projesi’nde de hesabın başka olduğu ortada. Bu kentin çocuklarının bir avuç toprağı, yine heba edilecek, Kadıköylüler, betona mahkûm edilecek. Bu sadece Kadıköy’e değil, tüm İstanbul’a da ihanettir. Bu ihanetten bir an önce vazgeçin! Mahallesini, kentini, ülkesini, toprağını seven her yurttaşın yapacağı gibi bu projeye karşı duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz! Meşruiyeti sorguya muhtaç mahkeme kararına yine itiraz edeceğiz."

Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum;

Başkan Av. Şerdil Dara Odabaşı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da seslenerek "Siz her gün yurdun değişik bölgelerinde Millet Bahçesi açmakla övünürken, birileri İstanbul’un göbeğinde, çocuklarımızın koşup oynayacağı, insanlarımızın nefes alacağı alanlar yapmak yerine, boş buldukları her metrekareyi betona boğmak istiyor. Sizin bu projeden haberiniz var mı? Yoksa, size ne olduğunu anlatmaya hazırız. Size sesleniyorum çünkü; göreve geldiğimiz günden itibaren, Fikirtepe, Haydarpaşa, Söğütlüçeşme gibi kent sorunlarını anlatmak için randevu talep ettiğimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hâlâ cevap alamadık." ifadesini kullandı.

Ve Kadıköy Belediye Başkanı olarak komşularıma sesleniyorum;

Başkan Odabaşı, komşularına seslenirken ise şu ifadeleri kullandı: "Hem belediye başkanınız olarak hem komşunuz olarak hem de hukukçu olarak bu haksızlığın karşısında olacağıma; Haydarpaşa ve Söğütlüçeşme Gar projelerinde, aklın, bilimin, tarihin ve kentin yanında duracağıma söz veriyorum.

Kadıköy’ün hakkını hukukunu korumak hem görevim hem de boynumun borcu.

Ve bu haksızlık karşısında komşularımı da yanımda görmek isterim.

Yapacağınız bir şey mutlak vardır. Hiçbir şey yapamazsak, Sevgili Rıfat Ilgaz’ın dediği gibi, Açıp iki kolumuzu iki yanımıza"

Korkuluk oluruz."

#Başkan Av. Şerdil Dara Odabaşı #kadıköy #tcdd #Söğütlüçeşme
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