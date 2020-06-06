İSTKA’DAN İBB’NİN ÜÇ PROJESİNE DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ, İSBAK AŞ ve BİMTAŞ, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) Covid-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında, destek almaya hak kazandı. İSTKA, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından ilk etapta on iki projeyi, virüsün yayılmasını önleyecek, ülke ekonomisine etkilerini azaltacak yenilikçi uygulamalar olarak değerlendirildi.

ON İKİ PROJE DESTEĞE LAYIK GÖRÜLDÜ

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklılık Programı kapsamında, virüsün yayılmasını önleyecek, ülke ekonomisine etkilerini azaltacak yenilikçi uygulamaları destekleme kararı alarak, kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu. Çok sayıda başvuruyu değerlendiren İSTKA, ilk sonuçları ilan etmeye başladı. İlk etapta, başvuruda bulunan projelerden on iki tanesi desteklenmeye layık görüldü. Bu projeler arasında, üç İBB iştirakinin de projesi yer aldı.

ÜÇ ŞİRKET, ÜÇ PROJE

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İGDAŞ’ın, “Şubeye Kadar Zahmet Etme Evde Kal”; İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ İSBAK’ın, “Temassız Yaya Butonu” ve Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ BİMTAŞ’ın, “İstanbul Kırılganlık Haritası” projeleri başarılı bulundu ve destekleme kararı verildi.

"ŞUBEYE KADAR ZAHMET ETME, EVDE KAL"

İstanbul’da 6,5 milyon aboneye doğal gaz dağıtımı yapan İGDAŞ’ın, "Şubeye Kadar Zahmet Etme, Evde Kal" projesiyle kuracağı uzaktan iş modeli, sosyal izolasyonu artırarak salgının etkilerinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Sistemle İstanbullular, İGDAŞ binalarına gitmeden tüm işlemleri evlerinden yapabiliyor. Aylık ortalama 85 bin, yıllık ortalama 1 milyon abonelik, sözleşme ve fesih işlemleri uzaktan telefon yoluyla gerçekleştirilebilecek. Böylece, günlük yaklaşık 4 bin adet fiziki temas da önlenmiş olacak. Bu proje ile ayrıca, bürokrasi azaltılarak, kâğıt, ofis, kırtasiye, büro gibi giderlerden de önemli tasarruflar sağlanacak.

“BUTONA DOKUNMA, KARŞIYA SAĞLIKLA GEÇ”

İBB’nin akıllı şehir uygulamaları şirketi İSBAK’ın geliştirdiği “Erişilebilir Yaya Butonu” projesiyle, trafik ışıklarına, el teması gerektirmeyen uzaktan algılama özelliği eklendi. Her gün binlerce İstanbullunun kullandığı yaya geçitleri, uzaktan algılayan fotosel özelliğiyle donatıldı. Koronavirüs bulaşmasını önlemek için geliştiren sistem, İstanbulluların butona elleriyle basmadan, sadece yakınlaştırarak, güvenle karşıdan karşıya geçmesini sağlıyor. İstanbul’da yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden başlanan projeyle tüm butonlu yaya geçitleri temassız hale getirilecek, fotosel özelliği kazandırılacak. Temassız yaya butonu, aynı zamanda İstanbulluları temassız geçişle ilgili uyarıyor ve “Evde Kal” mesajını yineliyor.

“İSTANBUL COVİD-19 HARİTASI”

BİMTAŞ’ın, “İstanbul Covid-19 Haritası” projesiyle, Türkiye’deki Covid-19 vakalarının yüzde 60’ından fazlasının görüldüğü İstanbul'un kırılganlık endeksi ve haritalarının oluşturulması amaçlandı. İstanbul’un riskli bölgelerini gösteren CBS tabanlı harita sistemiyle, acil müdahale edilmesi gereken bölgeler tespit edilerek müdahale edecek kurum ve kuruluşlar belirlenecek ve bilgi akışını sağlayacak web tabanlı online bir platform geliştirilecek. Projeyle, kentin karar alıcı yöneticilerine, öncelikli olarak hangi mahalle veya bölgeye, hangi araç ve hangi kaynakla müdahalede bulunacakları ve ne gibi önlemler alacakları konusunda yol gösterici veriler sunulacak.