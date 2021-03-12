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İstiklal Marşı 100 yaşında, Sarıyer'de Milli Marşımız Heykele yazıldı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda anma programı gerçekleşti. Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortak hazırlanan etkinlikte, milli marşımızın yazılı olduğu heykelin açılışı da yapıldı.

İSTANBUL 12.03.2021, 12:58 Murat Aydın
İstiklal Marşı 100 yaşında, Sarıyer'de Milli Marşımız Heykele yazıldı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılında Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Parkı’nda anma programı gerçekleşti. Atatürkçü Düşünce Derneği ile ortak hazırlanan etkinlikte, milli marşımızın yazılı olduğu heykelin açılışı da yapıldı.

Türk milletinin önemli simgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü Sarıyer’de kutlandı. Mehmet Akif Ersoy’un adının yaşatıldığı parkta gerçekleşen anma töreninde milli marşımızın yazılı olduğu heykelin de açılışı yapıldı. Etkinliğe; Belediye Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, CHP İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, Atatürkçü Düşünce Derneği Sarıyer İlçe Başkanı Fahrettin Serdaroğlu, meclis üyeleri ve muhtarların yanı sıra STK temsilcileri de katıldı. Törene SAGEM öğretmenlerinden Ezgi Açıkgöz’ün İstiklal Marşı’nı okuduğu dakikalar damga vurdu. Program sonunda katılımcılara İstiklal Marşı’nın yazılı olduğu bir çerçeve hediye edildi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMAYACAK”

Programın açılış konuşmasını yapan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Fahrettin Serdaroğlu, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi anıyorum” diyerek sözlerine başladı. Nice yüzyıllar İstiklal Marşı’nı anmayı diliyorum diyen Serdaroğlu cümlelerini şöyle tamamladı: “Emperyalist güç bizim birlik ve beraberliğimizi bölemeyecektir. Biz daima birlikte olacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, sosyal hukuk devletini ne olursa olsun koruyup savunacağız. İstiklal Marşı ‘korkma’ diye başlıyor. Atalarımız korkmadı bizler de korkmuyoruz.”

ŞÜKRÜ GENÇ: “BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Yakalandığı Covid – 19 hastalığı nedeniyle törene katılamayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kaleme aldığı mektubu Belediye Başkan Vekili Hüseyin Coşkun okudu. Mektupta Başkan Genç halka şu sözlerle seslendi:

“Yüz yıl önce Mehmet Akif Ersoy’un yüreğinden yazıya dönüşen tarihi dizeler ‘korkma’ diye başlar. Milli Şairin korkma kelimesini seçmesi bu ülke insanına çok güvendiğinin kanıtıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." sözünden hareketle toplumumuzun korkmadan her türlü zorluğun üstesinden geleceğine emindir. Altı gün sonra 106.yılını kutlayacağımız Çanakkale Zaferi'nden itibaren milletinin yurdunu korumak için kadını, çocuğu, genci, yaşlısı ile nasıl tek vücut olduğunu görmüştür. İşte bu nedenle korkma diye başlamış ve bizlere bayrağımızdan sonra en önemli simgelerimizden birisini armağan etmiştir.

Armağan etmiştir çünkü Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması için bir marş yazılması kararının getirisi yarışma ödülünü, “Milletin başarılarının para ile övülmeyeceğini” söyleyerek maddi sıkıntı içerisinde olmasına rağmen yoksullara bağışlayacak kadar engin gönülle hareket etmiştir.

Bizlere düşen böyle büyük bir tarihe sahip olmaya yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmektir. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, üzerine koyarak gelecek nesillere aktarmaktır.

Milli Şair'in sözleriyle "Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın." Topraklarımızı yeniden vatan yapan Milli Mücadelemizin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bütün şehitlerimizi ve İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla ve rahmetle anıyorum.

Bütün bu duygularla anlamlı anma töreninin gerçekleşmesinde emeği geçen Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, çalışma arkadaşlarıma ve katılan herkese sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelmek dileğimle."

#İstiklal Marşı Yüz yaşındı #sarıyer #heykel #ŞükrüGenç #Sarıyer Belediye Başkanı #Sarıyer Belediyesi #Mehmet Akif #MehmetAkif Ersoş
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