İstanhbul'da Korona Mezarlığı var mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Koronavirüs’ün Türkiye’deki riskin yüzde 60’dan fazlasının yaşandığı İstanbul’da çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Bilim Kurulu ve Diyanet İşleri’nin tedbirlerini dikkate alan Mezarlıklar Daire Başkanlığı, din görevlileri ve sahadaki personeli, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların defin işlemlerini, aldığı hijyen önlemleri çerçevesinde gerçekleştiriyor.

İBB TV’ye konuşan İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, şu açıklamalarda bulundu:“Bilim Kurulu’nun kararları var, Diyanet İşleri’nin tavsiye kararları var. Bu kararlara uygun bir şekilde definlerimizi yapıyoruz. Bu definlerde; koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşımız ile diğer vatandaşımız arasında hiçbir fark yok. Normal bir ölüm haberi aldığımızda, bizim sistemimize düşüyor. Doktor raporu çıktıktan sonra, nüfus kaydından düşümü yapıldığı anda, ortak kullandığımız sistemden hemen haberimiz oluyor ve hızlı bir şekilde, ekiplerimiz tam teçhizatlı bir halde evden ya da hastaneden cenazeyi alıp, gasilhane, kefenleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Sosyal mesafeye dikkat ederek, 5-10 kişilik cemaat ile namazı kıldırıp hızlı bir şekilde defin işlemlerini yapıyoruz.

“SOSYAL MEDYADA OLUŞTURULAN KORONA MEZARLIĞI ALGISI DOĞRU DEĞİL”

Sosyal medyada dolaşan ve gerçekleri çarpıtan görüntülere dikkat çeken Dr. Koç, yaratılan ‘korona mezarlığı’ algısını şu sözlerle yalanladı:

“Kişinin kendi aile kabristanları varsa, oraya defnediyoruz. Eğer yoksa, Avrupa'da Kilyos, Anadolu Yakası'nda ise Yukarı Baklacı değin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Korona mezarlığı diye bir şeyimiz yok. Koronavirüs nedeniyle ölen vatandaşlarımız mezar yerleri yoksa, hızlı davranabilmek ve riski minmize edebilmek için bu mezarlıklara defnediyoruz Sosyal medyada yaratılan yanlış algılara kulak asılmamalı. Bir sorun olduğunda, vatandaşımız, İBB Mezarlıklar Daire Başkanılığı’nın ya da Beyaz Masa’ya başvurup her türlü bilgiye ulaşabilir”

CENAZE ARAÇLARINDA #EVDEKAL ÇAĞRISI

Sağlık çalışanlarının aldığı bütün önlemleri kendi çalışanlarında da uygulayan İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı, yaşanabilecek tehlikelere karşı, cenaze araçlarını dezenfekte ediyor; çalışanlarına tulum, eldiven, maske gibi ekipmanlar veriyor.



İBB’ye ait cenaze araçlarının arkasına yerleştirilen led tabelalarda koronavirüs nedeniyle #EVDEKAL yazısı ile vatandaşa evde kalmaları yönünde çağrıda bulunuluyor.