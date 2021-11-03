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İstanbulkart dijital karta dönüştü

İstanbulkart’ı bir yaşam kartına dönüştüren İBB, yenilenen mobil uygulama ile daha güvenli ve rahat kullanımlı bir dijital kart oluşturdu.

İSTANBUL 03.11.2021, 22:39 Murat Aydın
İstanbulkart dijital karta dönüştü

İstanbulkart’ı bir yaşam kartına dönüştüren İBB, yenilenen mobil uygulama ile daha güvenli ve rahat kullanımlı bir dijital kart oluşturdu. Şifre, parmak izi taraması ve yüz tanıma teknolojisi gibi özellikler eklenen ‘Mobil İstanbulkart’, kart edinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ulaşımdan online alışverişe kadar birçok alanda güvenle kullanılıyor ve kampanya fırsatları sunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden BELBİM AŞ, hizmet alanını genişlettiği İstanbulkart’ın mobil uygulamasını yeniledi. İstanbulluların hayatını kolaylaştıran kullanım alanlarıyla şehrin yaşam kartına dönüşen İstanbulkart, yeni mobil uygulaması ile dijitalleşti. Yeni mobil uygulama; şifre, parmak izi taraması ve yüz tanıma teknolojisi ve kampanya fırsatı gibi özellikler eklendi.

DAHA GÜVENLİ VE KOLAY

İstanbullulara çok daha rahat ve güvenli bir kullanım sağlamayı amaçladıklarını belirten BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Daha kullanıcı dostu olan mobil uygulama üzerinden, TL ve abonman talimatı tanımlama ile bakiye kontrolünü gerçekleştirebiliyoruz ve dijital karta abonman yükleyebiliyoruz. Kart temini için bayiye gitmenize gerek yok, dijital kartınız yeter. Temassız kullanım imkanı da var” dedi.

İSTANBULKART MOBİL’E ÖZEL KAMPANYA

Dijital kartın İstanbulkartın tüm özelliklerini barındırdığına dikkat çeken Yücel Karadeniz, mobil uygulama ile kullanıcısına özel bir kampanya fırsatı da sunulduğunu söyledi. Karadeniz, “BELBİM AŞ, İstanbulkart Mobil lansmanına özel olarak, QR kodla ödemede 10 geç 9 öde kampanyası ve Materpass’te 100 TL ve üzeri yapılan yüklemelerde 10 TL kazan kampanyasını sunuyoruz” bilgisini paylaştı.

Ulaşımın yanı sıra; kafe-restoran, müze, akaryakıt harcaması ve online alışveriş gibi birçok alanda kullanılan İstanbulkart Mobil uygulaması, Google Play ve Apple Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

YENİ ‘İSTANBULKART MOBİL’İN ÖZELLİKLERİ

İstanbulkart bakiye ve abonman yükleme

Dijital karta abonman yükleme

IOS işletim sisteminde de TL ve abonman yükleme talimatını NFC yoluyla tanımlama

Uygulamaya giriş yapmadan çevrim dışı QR kodla ödeme işlemi

HES kodu eşleştirme

6 haneli tek şifre ile uygulamaya kolay giriş

İstanbulkart vizeleme talimatı ve talimatın NFC ile tanımlanması

Parmak izi tanıma ve Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle uygulamaya güvenli giriş

Kampanyalara katılım, kampanya takibi ve ödül kazanımı

Kanal bazlı olarak ticari elektronik ileti izni

#İstanbulkart #ibb
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