İstanbul'da Caddeler çöp yığınlarıyla dolu, İşçilerin çöp kavgası!

HABER: Murat AYDIN

İstanbul Maltepe Belediyesi'nde işçilerle belediye arasında toplusözleşme anlaşması yapılamadı. Temizlik işçileri grev başlatınca, ortalık çöpten geçilmez hale geldi. Maltepe'de Caddelerde dolduran çöplerin oluşturduğu tehlike insanların sağlığını tehdit ediyor. Grevdeki işçiler, caddede temizlik yapmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileine müdahale etti. Çöpler yine sokakta kaldı.

Maltepe Belediyesi'nde başlayan grev sonrası ilçede sokaklarda çöp yığınları oluştu. Bölgede oturan bazı vatandaşlar İBB'ye ulaşarak çöplerin toplanması için yardım istedi. Beyaz Masa'dan dün yapılan açıklamada, İBB'nin ilçe belediyesinin çöplerini toplamaya yetkisinin olmadığı açıklansa da bu sabah İBB'den bir grup personel biriken çöpleri toplamaya geldi. Ancak İBB'den gelen personel ve grevdeki personeller arasında tartışma yaşandı. Grevdeki işçiler çöplerin toplanmasına engel oldu.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı alınmıştı. İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedildi, sokaklarda toplanmayan çöpler birikmeye ve kötü kokular oluşmaya başladı.

Maltepeliler biriken çöpler için İBB'den yardım istedi

İnsan sağlığı tehdit eden görüntülerin oluştuğu bölgede vatandaşlar çöplerin toplanması için Beyaz Masa'yı arayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istediklerini ifade edetti. Vatandaşlar, Konuya ilişkin açıklama yapan Beyaz Masa görevlilerinin, Büyükşehir Belediyesi'nin bir ilçe belediyesinin çöplerini toplamak için yetkisinin bulunmadığını açıkladığını ifade etti.

İŞÇİLER ARASINDA TARTIŞMA

Ancak buna rağmen, Büyükşehir Belediyesi'nin buna kayıtsız kalmadığı görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen araçlar ve görevliler sabah saatlerinde Maltepe'de biriken çöpleri temizlemek istedi. Grevdeki işçiler Büyükşehir çalışanlarına müdahale ederek çöpleri aldırmadı.

Çöpleri temizlemek isteyen İBB personeli ve grev yapan işçiler arasında tartışma çıktı. Gevlerini sürdüren işçiler ve çöpleri temizlemeye gelen ekiplerin tartışma anlarını saniye saniye görüntüledi. Grevdeki işçilerin müdahalesiyle çöpleri bırakan diğer işçiler daha sonra bölgeden ayrıldı.