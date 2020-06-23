İstanbul’da beklenen oldu! Sağanak, dolu ve hortum…

Meteoroloji ve AKOM'un şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul’da sağanak ve bazı noktalarda dolu yağışı etkili olmaya başladı. Sağanak ve dolu yağışı öncesi kara bulutlar şehrin üzerini kaplarken Çatalca'da oluşan hortum ise korkuttu.

Meteoroloji ve AKOM İstanbul'u etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda dün sarı alarm vermişti. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak etkili oldu.

HORTUM OLUŞTU

Büyükçekmece gölü, Çatalca ve Hadımköy’de hortum oluşurken kentin bazı kesimlerinde de dolu yağışı etkili oldu.

Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Sağanak dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluşurken bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

ÜSKÜDAR’DA ÇOK ETKİLİ

Sağanak özellikle Üsküdar'da çevresinde kendisini gösterdi. Yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.

Otomobiller ilerlemekte zorlandı. Sokaktaki vatandaşlar ise şemsiyelerle yürümek zorunda kaldı.

Çengelköy'de şiddetli bir şekilde dolu yağışının etkili olduğu görüldü.

Acıbadem’de şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki ağaçlardan bazıları devrildi.

BEŞİKTAŞ VE SULTANBEYLİ

Sultanbeyli'de de dolu yağışı etkisini gösterdi. Yağmur ile birlikte Beşiktaş Ortaköy'de cadde sular altına kaldı.

Vatandaşlar dükkanlarına su girmemesi için uğraştı.

YARIN DA DEVAM EDECEK

Öte yandan, yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutlar İstanbul Boğazı üzerinde görüntülendi.

Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.