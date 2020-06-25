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İstanbul'a 6 bin kiralık yeni taksi

İstanbul’un ulaşım sorunlarının tartışıldığı UKOME toplantısında, İBB’nin kent taksi sayısında 6 bin artış teklifi alt komisyonda görüşülmek üzere, oy çokluğu ile ileri bir tarihe ertelendi. Toplantıda ayrıca, minibüslerin sarı taksiye dönüştürülmesi teklifi de ileri bir tarihte görüşmek üzere alt komisyona iletildi. Turistler için İstanbulkart teklifi ise kabul edildi.

İSTANBUL 25.06.2020, 17:45 25.06.2020, 19:45 Murat Aydın
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İstanbul'a 6 bin kiralık yeni taksi

İstanbul’un ulaşım sorunlarının tartışıldığı UKOME toplantısında, İBB’nin kent taksi sayısında 6 bin artış teklifi alt komisyonda görüşülmek üzere, oy çokluğu ile ileri bir tarihe ertelendi. Toplantıda ayrıca, minibüslerin sarı taksiye dönüştürülmesi teklifi de ileri bir tarihte görüşmek üzere alt komisyona iletildi. Turistler için İstanbulkart teklifi ise kabul edildi.


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği ve kamuoyunda büyük ilgi gören, “6 bin yeni taksi projesi”, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugün gerçekleştirdiği toplantıda görüşüldü. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut’un başkanlığında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, Ulaştırma Daire Başkanı Utku Cihan, Milli Savunma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, 39 ilçe belediyesi ile birden çok esnaf ve şoförler odası temsilcileri katıldı.

Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan teknik rapora atıfta bulunulan “Taksi taşımacılığının düzenleme teklifi”ne göre, İstanbul’daki taksi sayısının 40 bin adete çıkarılması planlanıyor.

İSTANBUL’A EN SON TAKSİ PLAKASI 1990’DA VERİLDİ-

Teklifin tartışıldığı bölümde söz alan ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, artan nüfus nedeniyle İstanbul’da taksi ihtiyacının olduğunu söyledi. Demir, şöyle devam etti:
“İstanbul’a en son taksi 1990 yılında verildi. O zamandan günümüze kadar İstanbul’un nüfusu 7 milyondan 16 milyona çıktı. Dolayısıyla İstanbul’da bir taksi sorunu olduğunu biliyoruz. Bütün konuşmacıların dile getirdiği taksi sorununun olduğuna canı gönülden inanıyorum. Bunu hepimiz biliyoruz ama bugün konuşulan taksilerin kimin işleteceği ilgili değil. Sadece sayıyı belirlemeye çalışıyoruz. Diğer ülkelerdeki nüfus başına taksi sayısına bakıldığında, İstanbul’da bu oran çok düşük. Londra, Paris, Berlin’de kişi başına iki ya da üç taksi düşerken, İstanbul’da 1.2 taksi düşüyor. Bu nedenle hepimiz için problem olan korsan sorununu yaşıyoruz. Taksi sayısının artması ile korsan sorununu da çözeceğiz.”

DEMİR: “HEDEFİMİZ ŞOFÖR VE YOLCULARIN GÜVENLİĞİ”

Katılımcıların yorumlarının ardından, değerlendirme yapan Demir, “Yaşadığımız pandemi süreci, taksi konusunu tetikleyen bir süreç” dedi. Pandemi döneminde ulaşımın yüzde 10’luk bir oranda bireysel taşımacılığa döndüğünü, vatandaşın toplu taşıma yerine kişisel arabasını ya da taksi kullandığını söyledi. Demir değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü:
“Başkanımızın dana öncede belirttiği gibi Kamuoyu hizmetinin daha yüksek standartta ve daha güvenle bir şeklide yapılmasını sağlamak adına atılan bir adım.Toplu taşım araçlarında mesafeler konurken şoför artı 3 kişi diye bir tanımlama yapıldı. Baktığınız da küçücük alanda herkes aşnı havayı soluyor.Hedef, hem şoförlerin hem yolcuların güvenliğini sağlayan bir İstanbul taksi oluşturmak. Taksileri şehirlerin isimleri ile tanıyoruz. Biz daha oralara gelemedik.”

Taksilerin sayısı ile ilgili önerge oy çokluğu ile alt komisyonda tekrar görüşülmesi üzere ileri bir tarihe ertelendi.

MİNİBÜS VE TAKSİ DOLMUŞLARIN TAKSİYE DÖNÜŞTÜRLEMESİ DE ERTELENDİ

Yine aynı teklifte yer alan maddeye göre, minibüslerin sarı taksiye dönüştürülmesi teklifi oy çokluğu ile alt komisyonda görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelendi. Teklif, 750 tane minibüsün ve 250 tane taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesini öneriyordu.

TURİSTİK İSTANBULKART TEKLİFİ KABUL EDİLD

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sunulan bir başka teklife göre İstanbul’u ziyaret eden turistler için İstanbulkart çıkarılacak. Başkan İmamoğlu’nun vaatleri arasında da bulunan proje,kenti ziyaret eden turisteler içir bir ile 15 dün arasında değişen süreleri kapsayan kart imkanı sunacak. Toplantı da aynı zamanda, Ümraniye ilçesindeki yayalaştırma projeleri, elektrikli kaykay (scooter) paylaşım sistemi yönergesi, toplu ulaşım araç yaşlarının revize edilmesi, minibüs hatlarının, taksi dolmuş hatlarının planlanması teklifi, Şehir Hatları A.Ş tarafından yürütülen deniz hatları ücret tarifelerinin revize edilmesi gibi konular görüşüldü.

#minübüs #taksi #istanbul #ibb
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