İstanbul’a 5 bin kişilik cami

Başakşehir’in yeni merkezi Kayaşehir’de yapımı devam eden caminin altında 400 kişilik konferans salonu olacak. Aynı anda 5 bin kişi ibadet edebileceği caminin 2018 yılı sonunda açılması planlanıyor.



İstanbul’un yeni ilçelerinden Başakşehir’in yeni merkezi Kayaşehir’e altında 400 kişilik konferans salonunun da olduğu 5 bin kişilik cami inşa ediliyor. Kayaşehir 17. bölgede yer alan cami tamamlandığında ilçenin en büyük camisi unvanına kavuşacak. Klasik üslupla inşa edilen cami toplam 18 bin 738 metrekarelik bir alana kuruluyor. Camiye ek olarak 280 metrekarelik bir alana da Kuran kursu ve abdesthane de inşa edilecek.



400 kişilik konferans salonu



5 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide her biri 65 metre yüksekliğinde 4 minare bulunuyor. Caminin bütün kubbeleri ve minarelerin külah denilen bitiş noktaları titanyum ve çinko kaplı olurken bütün alemleri de bakır kaplı olacak. Caminin bodrum katında 400 kişilik çok amaçlı konferans salonu yer alırken, cami içerisinde bir de şadırvan olacak.



2018 yılı sonunda açılacak



Kaba inşaatı biten caminin dış cephe iskele ve sıva çalışmaları devam ediyor. Kaplamalarda susamlı limra olarak adlandırılan taşların kullanılacağı caminin dış cephe kaplama çalışmaları yaklaşık iki aya kadar başlayacak. Caminin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.



Türkiye’nin ilk planlı meydanı



Kayaşehir Bölgesi’nde inşa edilen meydan aynı zamanda İstanbul’unda en büyük meydanı olacak. İki yakadan oluşan 450 bin metrekarelik Kayaşehir Meydanı’nın bir yakasında 360 bin metrekarelik Türkiye’nin ilk planlı Botanik Parkı yer alırken batı yakasında otel ve işyerleri olacak. Meydan projesinin altında yer alan yaklaşık bin 500 kişilik kapalı otopark inşaatı da hızla devam ediyor. Meydanda ilçenin tüm kamu kurumları da yerini alacak.