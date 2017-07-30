Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fatih Terim'e verilecek 3.5 milyon euro tazmint tartışma yarattı
Özel sektör olsa Fatih Terim'e...
Filistinli Elia Suleiman Antalya Film Festivali başkanı oldu
Antalya Film Festivali'ne Filistenli Jüri...
İstanbul’a 5 bin kişilik cami
İstanbul’un en büyük meydanına 5...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...

İstanbul’a 5 bin kişilik cami

Başakşehir’in yeni merkezi Kayaşehir’de yapımı devam eden caminin altında 400 kişilik konferans salonu olacak. Aynı anda 5 bin kişi ibadet edebileceği caminin 2018 yılı sonunda açılması planlanıyor.

İstanbul’a 5 bin kişilik cami
Başakşehir’in yeni merkezi Kayaşehir’de yapımı devam eden caminin altında 400 kişilik konferans salonu olacak. Aynı anda 5 bin kişi ibadet edebileceği caminin 2018 yılı sonunda açılması planlanıyor.

İstanbul’un yeni ilçelerinden Başakşehir’in yeni merkezi Kayaşehir’e altında 400 kişilik konferans salonunun da olduğu 5 bin kişilik cami inşa ediliyor. Kayaşehir 17. bölgede yer alan cami tamamlandığında ilçenin en büyük camisi unvanına kavuşacak. Klasik üslupla inşa edilen cami toplam 18 bin 738 metrekarelik bir alana kuruluyor. Camiye ek olarak 280 metrekarelik bir alana da Kuran kursu ve abdesthane de inşa edilecek.

400 kişilik konferans salonu

5 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide her biri 65 metre yüksekliğinde 4 minare bulunuyor. Caminin bütün kubbeleri ve minarelerin külah denilen bitiş noktaları titanyum ve çinko kaplı olurken bütün alemleri de bakır kaplı olacak. Caminin bodrum katında 400 kişilik çok amaçlı konferans salonu yer alırken, cami içerisinde bir de şadırvan olacak.

2018 yılı sonunda açılacak

Kaba inşaatı biten caminin dış cephe iskele ve sıva çalışmaları devam ediyor. Kaplamalarda susamlı limra olarak adlandırılan taşların kullanılacağı caminin dış cephe kaplama çalışmaları yaklaşık iki aya kadar başlayacak. Caminin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanarak ibadete açılması hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk planlı meydanı

Kayaşehir Bölgesi’nde inşa edilen meydan aynı zamanda İstanbul’unda en büyük meydanı olacak. İki yakadan oluşan 450 bin metrekarelik Kayaşehir Meydanı’nın bir yakasında 360 bin metrekarelik Türkiye’nin ilk planlı Botanik Parkı yer alırken batı yakasında otel ve işyerleri olacak. Meydan projesinin altında yer alan yaklaşık bin 500 kişilik kapalı otopark inşaatı da hızla devam ediyor. Meydanda ilçenin tüm kamu kurumları da yerini alacak.
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul’un En Büyük Meydanına 5 Bin Kişilik Cami
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314