İstanbul Valisi Şahin Taksim'de açıklama yaptı

İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Tedbir alan polislerin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Vasip Şahin, "Gördüğünüz gibi sayın müsteşarımız, Sayın Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız ve Sahil Güvenlik Komutanımız ile birlikte görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem yeni yıllarını kutluyoruz, hem yaptıkları görev için onlara teşekkür ediyoruz.

Bugün yaklaşık 41 bin personelle birlikte bütün İstanbul çapında hem denizden, hem karadan vatandaşlarımız yeni yıla huzurlu ve istedikleri gibi rahat bir ortamda girebilmeleri adına bütün İstanbul'da mesai sarf ediyorlar. Hem Emniyet Müdürlüğümüz 37 bin personeli, hem Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız, yaklaşık 4 bin personeliyle görevleri başındalar. İnşallah bu tedbirlerimiz sabaha kadar devam edecek. İstanbulluların yılbaşını en iyi şekilde geçirmelerini umut ediyoruz. Bütün İstanbullulara yeni yılın hayırlara ve başarılara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Sizlere de, burada görev yaptığınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Şu ana kadar takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah bu böyle devam edecek. Ülkemiz, İstanbul huzurlu bir yılbaşı geçirecek diye temenni ediyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz bu yönde. Gerek güvenlik tedbirleri gerek terörle mücadelede, ülkemiz çok önemli aşamalar kaydetti. Bu gördüğünüz bunun tezahürüdür, arkadaşlarımız zaten hep birlikte mesai yapıyorlar bugün de birlikte denetime çıktık. Burayı ziyaret ettiğimiz gibi biraz sonra jandarma ve sahil güvenlikten arkadaşları ziyaret edeceğiz. " dedi.