İstanbul Valiliğinden 'koronavirüs'le ilgili Yaz genelgesi!

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasaklarla birlikte başlayan normalleşme kapsamında İstanbul Valiliği aylarında ilginin arttığı plaj, havuzlar ve deniz plajlarıyla ilgili bir bildiri yayınladı.Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilgili kuruluşlardan Valiliğe gönderilen talepleri de içine alan bir açıklama yayınlayan İstanbul Valiliği vatandaşları alınması gereken tedbirler konusunda detaylı bir şekilde uyardı.

İşte Valiliğin yayınladığı Pandomi Uyarıları: