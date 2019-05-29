İstanbul Valiliği Darülaceze'de iftar verdi

İstanbul Valiliği’nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği iftar daveti, bu yıl Darülaceze'de gerçekleştirildi. İstanbul Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde 28 Mayıs 2019 Salı günü Darülaceze’de, düzenlenen iftara, kaymakamlar, ruhani liderler, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri, sanat dünyasından birçok ünlü isim ve basın mensupları katıldı.Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti (UYGAD) Genel Başkanı Mevlüt Yüksel, UYGAD İstişare Kurulu Üyesi Müzik Yapımcısı Şahin Özer, UYGAD Genel Başkan Yardımcıları Muammer Karadeniz, Ahmet Kaplan, Murat Aydın, Banu Perçin Güngörmez, UYGAD Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Bayoğlu ve Fevzi Yalçın da katılımcılar arasındaydı.Kuran-ı Kerim Tilavetiyle başlayan iftar programı, yapılan dualar sonrasında iftar yemeğiyle devam etti.İftar programında İstanbul Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya ile Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci birer konuşma yaptı.Darülaceze hakkında bilgi veren Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 122 yıllık Darülaceze’nin kurulduğu günden bugüne tüm ihtiyaçları ile işletim giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşıladığını ve devlete bağlı olmasına rağmen varlığını devlete yük olmadan sürdürdüğünü söyledi.Darülaceze’nin Sultan II. Abdülhamit tarafından kendi öz varlığı kurulduğuna dikkat çeken Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, “1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan kurumumuz kurulduğu günden bugüne şefkat Yuvası olmuştur. Halen 600’e yakın insanımızı kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur.” Dedi.Darülacezenin unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi yaşattığına dikkat çeken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Darülaceze’nin taşıdığı dayanışma sembolü ile primleri maddi manevi gönülden ödenen yoksul insanların yaşam sigortası olduğunu söyledi.Darülacezenin Osmanlı'nın en ağır ekonomik krizini yaşadığı dönemde Abdülhamit Han’ın kendi imkanlarıyla yaptırıldığına dikkat çeken Vali Yerlikaya, inanç farkı gözetmeden içine cami, kilise, havra yaptırılan çok önemli bir sosyal kuruluş olduğunu belirtti.İftar programı günün anısına çekilen fotoğraflarla son buldu.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Darülaceze çalışanlarıyla birlikte günün anısına bir fotoğraf çektirdiler...İstanbul Valisi Ali Yerlikaya iftarın ardından Darülaceze’de yaşamını sürdüren yaşlılarla sohbet etti dertlerini dinledi.