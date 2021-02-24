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İstanbul UNESCO Dünya Mirası Karasurları restore ediliyor

İBB Bilim Kurulu üyeleri ile Yedikule’deki çalışma alanını gezen İmamoğlu, “Dünya mirası olan bu noktalarda uzun süre bir ihmal yaşanmış. Bu manzarayı görmek, bu süreçlerin 2021 yılında yaşanmış olması bizleri elbette üzüyor. 25 yılı aşkın bir süredir burada hemen hemen hiçbir dokunuşta bulunulmamış” dedi.

İSTANBUL 24.02.2021, 23:02 Murat Aydın
İstanbul UNESCO Dünya Mirası Karasurları restore ediliyor

YEDİKULE / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Karasurları’nın, beş farklı noktasında yürütülen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İBB Bilim Kurulu üyeleri ile Yedikule’deki çalışma alanını gezen İmamoğlu, “Dünya mirası olan bu noktalarda uzun süre bir ihmal yaşanmış. Bu manzarayı görmek, bu süreçlerin 2021 yılında yaşanmış olması bizleri elbette üzüyor. 25 yılı aşkın bir süredir burada hemen hemen hiçbir dokunuşta bulunulmamış” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 413 - 422 yılları arasında inşa edilen ve uzun yıllardır kaderine terk edilen Kara Surları’nın restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. İmamoğlu, İBB Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Engin Akyürek ve Prof. Baha Tanman katkı sunduğu çalışmaların Yedikule Kara Surları’ndaki ayağını kurul üyeleri ile gezdi. İnceleme gezisinde İmmoğlu’na, İBB Sözcüsü ve Başkan Danışmanı Murat Ongun ile İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da eşlik ettiler. Restorasyon alnını, yetkililerden bilgi alarak gezen İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin değerlendirmelerde bulundu.

-BİZLERİN İÇİNİ ACITIYOR-

Çıplak gözle bakıldığında, surlardaki bakımsızlığın görülebileceğini belirten İmamoğlu, “Dünya mirası olan bu noktalarda uzun süre bir ihmal yaşanmış. Turistik açıdan ve kent mirası açısından bakıldığında ne yazık ki, bizlerin içini acıtıyor” dedi. Tarih boyunca surların pek çok şeye şahitlik yaptığını kaydeden İmamoğlu, “Fetih yaşanmış, fetih sonrası Osmanlı döneminin izleri var. Hemen yanı başında şekillenen yeni yaşamın izleri var. Ama ne acı ki, sonraki birtakım kullanımlar, burada yaşanan doğal afetler, depremler, hep şehrin üst üste binmesi yaşanmış; 25 yılı aşkın bir süredir hemen hemen hiçbir dokunuşta bulunulmamış” ifadelerini kullandı.

-22 BURCU İKİ YILDA TAMAMLAYACAĞIZ-

İBB Bilim Kurulu üyeleri ile sıkı bir işe giriştiklerinin altını çizen İmamoğlu, açıklamasına şöyle devam etti: 

“Gerçekten bu işin uzmanı olan, insanların rehberliğinde ve öncülüğünde, bir restorasyon sürecine hep birlikte başladık. Tabi, ciddi yapılardan, ciddi yıkım ve tahribatlardan bahsediyoruz. Bu manzarayı görmek, bu süreçlerin 2021 yılında yaşanmış olması bizleri elbette üzüyor. Ama en kısa zamanda bunu telafi edeceğiz. Biraz yolumuz var. Burada, Yedikule tarafında beş burçta birden restorasyonlarımız başladı. Sulukule tarafında girdiğimiz bir bölüm var. Günün sonunda biz toplamda 22 burcu iki yıl içerisinde tamamlayarak hem İstanbul’un hem de dünyanın, gezi alanı şeklinde kullanmasına müsait hale getirmek istiyoruz. Sadece burayla da kalmıyor; yakın çevresinde birtakım gelişmeleri de tetikleyecek. Bana göre dünyada çok özel gösterilen, gezilen, yürünülen, tarihi anlatılarıyla; Bizans döneminin, fetih döneminin ve sonrası Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi izleri burada.”

-ÇEVRESİNİ DE HİSSEDEN İNSANİ BİR SÜREÇ-

Bir gazetecinin, “Daha önceki dönemde burada hiç restorasyon çalışması başlamamış mı? Çalışma olduğu söyleniyor…” şeklindeki sorusu üzerine İmamoğlu, “Yani açıkçası, 1989-94 döneminde girişimler yapıldı. Bu girişimler oldu; ama ondan sonra tümden durduruldu. İşte bizim gelişimizle tekrar buraları ele aldık. Yakın çevrede farklı yerleşimler de var. Bazı bostanlar var burada. Hepsini analiz ediyoruz. Hem bu dokuyu korurken hem de oradaki insani bir takım süreçleri ele alıyoruz. Yerleşimleri de ele alıyoruz. Yani tabiri caizse, kaba bir girişimle değil, tümüyle burayı hissederek, çevresini hissederek, bir takım oluşumları da hissederek insani bir çözüm bulacağız. Aynı zamanda esas işimiz olan buradaki tarihi mirası koruyacağız” yanıtını verdi.

MAHİR POLAT: “DÜNYA MİRASI’NI KURTARMA MÜDAHALESİ”

İmamoğlu’na çalışmayla ilgili bilgi veren BB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Surlardaki 21 burç ağır hasarlı. 1985’ten itibaren Dünya Mirası olan alandayız şuan. UNESCO Dünya Mirası ilan ettiği bu noktada, 25 yıldır bir restorasyon çalışması olmadığı gibi, her türlü insani faaliyetle daha da kötüye gitti iş. Şuan bir Dünya Mirası’nı kurtarma eşiğinde bir müdahale etmiş bulunuyoruz sahaya. 21 burç, gördüğünüz gibi, acil yıkılma riskiyle karşı karşıya” dedi.

#istanbul #Karasurları #yedikule #imamoğlu
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