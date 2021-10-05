İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlanıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü coşkuyla kutlayacak. İstanbul’da toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek etkinliklere İstanbulluları davet etti. Gülhane parkında düzenlenecek konser ve söyleşilerin yanı sıra şehir hatları vapurları ile deniz taksiler görsel şovlarıyla İstanbul boğazında sahne alacak.
İstanbul’un kurtuluşunun, şanına yakışır şekilde kutlanacağı etkinlik programı şöyle:
Tarih: 6 Ekim 2021 ÇARŞAMBA
Saat: 14:00
Yer: Gülhane Parkı
Cankurtaran, Kennedy Cd., 34122 Fatih/İstanbul
6 EKİM PROGRAM AKIŞI
10.00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtında gerçekleştirilecek resmi tören
17:00 - Sarayburnu – Türkiye Emekli Subaylar Derneği Tören Programı
18:00 - Karaköy İskelesi - Vapur ve Deniz Taksi gösterisi
Gülhane Parkı - Sahne Etkinlikleri
14:00 Alanın açılışı
15:00 - 15:35 İbiş Ve Dostları Sirkte / Kukla Tiyatrosu
16:00 - 16:45 Evvel Zaman İçinde / Meddah Gösterisi
17:00 - 17:40 Gönül Yeprem İle Neşeli Notalar / Çocuk Konseri
18:00 - 18:35 Dilek Türker/ Kısa oyun
15.00 – 19.00 Geleneksel Ahşap Oyuncak Topaç Boyama ve Topaç Çevirme Atölyesi - İstanbul Sembolleri Ahşap Oyuncak Boyama Atölyesi - Geleneksel İstanbul Eyüp Oyuncağı Hareketli Ahşap Oyuncak Canbaz Atölyesi - İstanbul Kaşifleri - Bir Kaplumbağa Terbiyecisi
19:30 - 20:30 Sunay Akın
20:30 – 20:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması
20:45 - 21:45 Ceylan Ertem Konseri
Etkinlik Frekansı
Etkinlikleri saat 19.00’dan itibaren aşağıdaki frekanstan takip edebilirsiniz.
Uydu:TURKSAT
Frekans:11045
Sembol:3333
Polarizasyon:Horizontal
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|05:33
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016