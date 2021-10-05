İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşecek etkinliklere İstanbulluları davet etti. Gülhane parkında düzenlenecek konser ve söyleşilerin yanı sıra şehir hatları vapurları ile deniz taksiler görsel şovlarıyla İstanbul boğazında sahne alacak.

İstanbul’un kurtuluşunun, şanına yakışır şekilde kutlanacağı etkinlik programı şöyle:

Tarih: 6 Ekim 2021 ÇARŞAMBA

Saat: 14:00

Yer: Gülhane Parkı

Cankurtaran, Kennedy Cd., 34122 Fatih/İstanbul

6 EKİM PROGRAM AKIŞI

10.00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla Taksim Cumhuriyet Anıtında gerçekleştirilecek resmi tören

17:00 - Sarayburnu – Türkiye Emekli Subaylar Derneği Tören Programı

18:00 - Karaköy İskelesi - Vapur ve Deniz Taksi gösterisi

Gülhane Parkı - Sahne Etkinlikleri

14:00 Alanın açılışı

15:00 - 15:35 İbiş Ve Dostları Sirkte / Kukla Tiyatrosu

16:00 - 16:45 Evvel Zaman İçinde / Meddah Gösterisi

17:00 - 17:40 Gönül Yeprem İle Neşeli Notalar / Çocuk Konseri

18:00 - 18:35 Dilek Türker/ Kısa oyun

15.00 – 19.00 Geleneksel Ahşap Oyuncak Topaç Boyama ve Topaç Çevirme Atölyesi - İstanbul Sembolleri Ahşap Oyuncak Boyama Atölyesi - Geleneksel İstanbul Eyüp Oyuncağı Hareketli Ahşap Oyuncak Canbaz Atölyesi - İstanbul Kaşifleri - Bir Kaplumbağa Terbiyecisi

19:30 - 20:30 Sunay Akın

20:30 – 20:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuşması

20:45 - 21:45 Ceylan Ertem Konseri

Etkinlik Frekansı

Etkinlikleri saat 19.00’dan itibaren aşağıdaki frekanstan takip edebilirsiniz.

Uydu:TURKSAT

Frekans:11045

Sembol:3333

Polarizasyon:Horizontal