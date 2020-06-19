İstanbul sel altında kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak etkili oldu. Aniden bastıran şiddetli yağmur, su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM’un uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen sağanak kentin birçok bölgesinde etkili oldu.

ÜSKÜDAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar ‘da sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Harem Sahil Yolu sağanak nedeniyle göle döndü. Sürücüler su içinde ilerlemekte güçlük yaşadı. Su birikintileri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken görevlilerin müdahalesiyle biriken sel suları yarım saat içinde çekildi.

SARIYER’DE ETKİLİ OLDU

Sağanak nedeniyle Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi’nde ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su seviyesinin yükselmesiyle kimi araçlar geri dönmek zorunda kalırken kimi araçlar ise yollarına devam etti. Motosikletli kuryeler ise kaldırıma çıkarak ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışı sağanak yağmurun kesilmesi ve suların çekilmesiyle yaklaşık 1 saatin ardından normale döndü.

FATİH’TE EVLERİ BASTI

Yağışın etkili olduğu bölgelerden biri olan Fatih’te de çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Fatih çevresinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'ni su bastı. Fatih'in en işlek caddesinde yağmur suları dükkanlara kadar girdi. Göle dönen Fevzipaşa Caddesi, esnaf tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Derviş Ali Mahallesi’ne bağlı Kesmekaya Caddesi ve bazı sokaklarda çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Tanburacı Sokak’ta 4 katlı bir binanın zemin katı yağmur nedeniyle sular altında kaldı. Evdeki birçok eşya zarar gördü.

UFAK ÇAPLI PATLAMA

Fatih çevresinde etkili olan yağmur nedeniyle tarihi Kapalıçarşı’da su baskınları oluştu.

Esnaf ve çalışanlar çarşıya dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada elektrik tesisatına giren sular nedeniyle ufak çaplı bir patlama da yaşandı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARABALARI SÜRÜKLENDİ

Pendik'te yoğun yağmur nedeniyle Esenyalı Mahallesi’nde park halindeki bir araç suda sürüklenerek başka bir araca çarptı. Ayrıca başka bir aracın da yoğun yağış nedeniyle yolda oluşan çöküntüye düştüğü görüldü.

Sürüklenen aracı çarptığı araç sahibi, “Çok şiddetli yağmur yağdı. Burada arabalar kaydı, park halindekilere vurdu. Rögar kapakları kalktı. Yukarıdan geldi araç. Selden dolayı geldi vurdu arabaya” dedi.

Başka bir kişi ise, “Yukarıdan aşağı doğru bayağı bir yağmur yağdı. Arabalar birbirine vurdu, dükkanımızı sel bastı. Bir araç çukura düşmüş” ifadelerini kullandı.

TRAMVAY SEFERLERİNİ AKSATTI

Sağanak nedeniyle Tramvay seferleri aksarken Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada ise “T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

D-100 ÇİFT YÖNLÜTRAFİĞE KAPANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ise sularının kapladığı D-100 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı.

Araçlar ilçe merkezine yönlendirilerek D-100’e bağlanmaları sağlandı.

TEKİRDAĞ’DA KANO ÇILGINLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde yağan yağışlar, Tekirdağ'da da etkili oldu.

Özellikle kıyı şeridindeki bölgeler denizle birleşirken, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ise ilginç bir görüntü kameralara yansıdı.

Denizle birleşen yolda kanoyla gezen vatandaş, görenleri şaşkına çevirdi.

YAĞMUR BURSA'DA DA ETKELİ OLDU

Bursa'da dün öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle 350 yıllık köyü sel aldı. Köy meydanı adeta göle dönerken, köyde bir evin yıkılan taş duvarlarının altında kalmaktan kurtarılan kadın tedavi altına alındı.

Osmangazi ilçesine bağlı 350 yıllık tarihi bulunan Seçköy'de etkili olan yağış, sele yol açtı. Sağanak nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, evlerin taş duvarları yıkıldı. Köy meydanı yaklaşık 1 metre sular altında kalırken, köy kahvesinde mahsur kalan vatandaşlar masaların üstlerine çıkarak kendilerini sağanaktan korumaya çalıştı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji, son uyarısında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istemişti