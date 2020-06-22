İstanbul için şiddetli yağış uyarısı!

Son günlerde Türkiye genelinde yağan şiddetli yağmur hem can hem malkayıplarına neden oldu. Bursada 5 kişi hayatını kaybederken, yurdun değişik noktalarında ciddi zararlar oluştu. Türkiye'yi saran sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Yapılan son dakika uyarısıyla AKOM İstanbulluları uyardı. AKOM'dan önümüzdeki 2 gün boyunca İstanbul geneli için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

AKOM’dan son dakika uyarısı geldi. İBB AKOM’dan yapılan açıklamada, önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul genelinde yağışlı havanın etkili olacağı tahmini paylaşıldı. İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu mola veren yağışların yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması ve Çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

YARIN SABAH BAŞLIYOR

Yağışların Salı (Yarın) sabah saatlerinden itibaren saat 10 sıralarında il genelinde yer yer kısa süreli ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Aynı zamanda yağış anında kuvvetli rüzgâr da bekleniyor. Yağış öncesi meteorolojik uyarılar doğrultusunda AKOM koordinasyonunda hâlihazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirleri aldı. AKOM, bölgesel olarak kısa zaman diliminde (15-30 dakika) etkili olması beklenen yağışlarda yağmursuyu anında akışa geçtiği için yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda vatandaş bilgilendirildi.