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İstanbul Halk Ekmek Büfeleri kimlere veriliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde yeni halk ekmek büfelerinin kurulmasına başladı. Yeni İHE büfeleri şehit yakınları, gazi, engelli, dul ve yetim yurttaşlara veriliyor.

İSTANBUL 01.04.2021, 13:13 Murat Aydın
İstanbul Halk Ekmek Büfeleri kimlere veriliyor!

İBB, kent genelinde işletmesini şehit yakınları, gazi, engelli, dul ve yetim yurttaşlara verdiği 60 yeni İHE büfesini kurmaya başladı. Bu sayı en kısa zamanda 142’ye çıkarılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından konu hakkında yaptığı duyuruda büfelerin kurulacağını noktaları yoksulluk haritasına göre saptadıklarını vurguladı. Yeni İHE büfeleri, sadece yurttaşların ucuz ve sağlıklı ekmeğe ulaşmasını kolaylaştırmadı. Aynı zamanda gittikçe daralan ülke ekonomisinde yeni iş alanlarının açılmasını da sağladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde yeni halk ekmek büfelerinin kurulmasına başladı. Kurulumun öncesinde İstanbul’da ekmek satış büfesi olmayan mahalleler belirlendi. Bu mahallelerin sakinlerinin maddi güçleri değerlendirildi. Ardından İstanbul’un dört bir yanında 60 büfenin kurulumu için harekete geçildi. Bu sayı kısa zamanda 142’ye çıkacak. Pandemi döneminde ekonomik sıkıntıları artan yurttaşların, uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmeğe ulaşımı kolaylaştı. Yeni iş alanları açıldı. 

KURULUM NOKTALARI YOKSULLUK HARİTASINA GÖRE BELİRLENDİ

Kent yoksulluğunu İstanbul’un en önemli sorunlarından bir olarak tanımlayan ve göreve geldikten sonra Halk Süt’ten çiftçiye ücretsiz fide desteğine, bölgesel istihdam ofislerine kadar birçok projeyi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmaları, sosyal medya hesaplarından şöyle duyurdu:

“Yeni Halk Ekmek büfeleri İstanbul'un birçok noktasında kurulmaya başladı. Yoksulluk haritasına göre tespit ettiğimiz noktalarda; şehit yakınları, gazi, engelli, dul ve yetim vatandaşlarımızın işleteceği şekilde İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği ulaştıracağız.”

TUZUKURULAR DEĞİL DEZAVANTAJLI GRUPLAR ÖNCELENDİ 

İBB, ekonomik daralmanın yaşamı çok zorlaştırdığı bu dönemde yeni İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfelerin işletmeciliğinde pozitif ayrımcılık yaptı. Büfelerin işletmesini dezavantajlı gruplara verdi. Buna göre kurulmakta olan 60 büfenin yüzde 25’ini şehit yakınları,  yüzde 25’ini gazi, yüzde 25’ini engelli, yüzde 25’ini de dul ve yetim yurttaşlar işletecek. İHE Genel Müdürü Okan Gedik, “İşletmecilerin belirlenmesinde Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’ndan destek aldık. Burada belirlenen isimlerle tek tek temasa geçip, sözleşmelerimizi yapıp, büfelerimizi kurmaya başlıyoruz” dedi. 

YÜZBİNLERE UCUZ EKMEK, 60 AİLEYE İŞ

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından saptanan isimlerin tek tek kapsına gittiklerini vurgulayan İHE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama da şunları kaydetti: 

“Büfelerin, kayırılanlar değil ihtiyaç sahipleri tarafından işletilmesine çok önem veriyoruz. Bu sebeple de listelerde saptanan isimlerin evlerine kadar giderek yeniden araştırdık. Kapılarını açtık. Durumlarından emin olduk. Büfeleri, özellikle daha önce İHE satış noktası olmayan, yoksul mahallelerde kurmaya başladık. Böylece bir yandan yüz binlerce yurttaşımızı ucuz ve sağlıklı ekmekle buluştururken diğer yandan da ihtiyaç sahibi 60 aileye iş kapısı açmış olduk.”

YENİ BÜFELER DAHA ERGONOMİK

Yeni İHE büfelerinin tasarımında bir değişiklik yok. Büfelerin, “İHE yeni konsept” olarak adlandırılan ana tasarıma göre kurulması sürüyor. Ancak, yeni büfelerin işletilmesinde öncelik verilen kesimlerden biri de engelli yurttaşlar. Hem onların daha rahat çalışabilmeleri hem de iş güvenliği ve sağlığı gereklerini karşılaması amacıyla yeni İHE büfeleri, daha ergonomik bir hale getirildi. Böylece ergonominin maliyetleri azaltan, verimliliği arttıran, çalışma yaşamında güvenlik kültürü yaratan özelliklerinden yararlanıldı. 

“RÜYAMDA GÖREMEZDİM”

Yeni büfelerin açılması, işsizliğin hızla arttığı ülkemizde yurttaşlara da bir nebze olsun umut oldu. İHE Büfesi işletmeciliğini alan Aydın Kandemir duygularını şöyle ifade etti: 

“Engelli olduğum için başvurdum. Böbrek yetmezliği ve damar tıkanıklığından sürekli Cerrahpaşa’da tedavi oluyorum. İşsizdim. Herhangi bir işte çalışamıyordum zaten. Çok kişi başvurdu. İçinden biz çıktık. Rüyamda göremezdim. Böyle bir şey çıkacağına hiç inanmıyordum. Çıktı çok şükür. Şu anda işimizin başındayız. Tabi ki mutluyum. En azından çocuğuma ekmek götüreceğim. O yeter bana.”

YURTTAŞLARDAN OLUMLU TEPKİ

Büfelerin işletmesinin şehit yakınları, gazi, engelli, dul ve yetimlere verilmesi, yurttaşlar tarafından da olumlu karşılandı. 

#gazı #şehit #engelli
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