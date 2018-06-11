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İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarının 3 günlük Ramazan Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olmasını kararlaştırdı. Toplu taşıma araçları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenci ve görevlilere ise ücretsiz olacak.

İstanbul'da ulaşım bayramda indirimli, sınav günü ücretsiz

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu taşıma araçlarının 3 günlük Ramazan Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olmasını kararlaştırdı. Toplu taşıma araçları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenci ve görevlilere ise ücretsiz olacak.

İBB Meclisi'nin Haziran ayı toplantısında oy birliği ile alınan karara göre, toplu taşıma araçları 15, 16 ve 17 Haziran tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli olarak hizmet verecek, 15 Haziran Cuma günü saat 06.00 ile 17 Haziran Pazar günü 00.00 saatleri arasında geçerli olacak indirim; İstanbulkart'ın kullanıldığı İETT, Özel Halk Otobüsleri, Otobüs AŞ, Metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik,nostaljik tramvay ve Tünel'de geçerli olacak.

ÖĞRENCİ VE GÖREVLİLERE ULAŞIM ÜCRETSİZ 

İBB Meclisi'nde alınan diğer bir karar ile de; 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerindeki YKS'ye katılacak öğrenci ve görevlilere ulaşım ücretsiz sağlanacak. Öğrenciler sınav giriş belgelerini, görevliler ise görevli belgelerini ibraz ederek toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ücretsiz taşıma, sınav günlerinde İstanbulkart'ın kullanıldığı tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak
 

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