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İstanbul'da kar yağışı hayatı nasıl etkiledi!

İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kenti tamamen terk edecek. Yağışların doğu illerine doğru kayması bekleniyor.

İSTANBUL 16.02.2021, 12:57 Murat Aydın
İstanbul'da kar yağışı hayatı nasıl etkiledi!

İstanbul'da hafta sonundan itibaren etkili olan kar yağışı çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren kenti tamamen terk edecek. Yağışların doğu illerine doğru kayması bekleniyor.

Türkiye'nin yaklaşık yüzde 20 nüfusunu barındıran Mega kent İstanbul’da cumartesiden itibaren devam eden kar yağışları kentin yüksek yerlerinde 45 cm’e kadar kar birikmesine neden oldu. İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 santimetre, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 santimetre, yüksek ve kırsal kesimlerde ise (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 santimetre aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da sosyal medyada karda çekilmiş fotoğrafını yayınlayarak İstanbulluları selamladı. 

TRAFİKTE CİDDİ BİR AKSAKLIK YAŞANMADI

İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçe’nin ve paydaşlarında aralarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM’dan gelişmeleri an be an takip ediyor. AKOM’un açıklamalarına göre; son 3 günde İBB ekipleri tarafından 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi ihbarına müdahale edildi. Bu olaylar sonucunda 17 aracın hasar gördüğü bilgisi kaydedildi.

Akşam saatlerinde zaman zaman etkili olan kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, ilçeleri TEM, Basın Ekspres ve D100 karayollarında trafikte aksamalar meydana geldi. Trafik kamera görüntüleri ve alınan ihbarlar doğrultusunda, İBB ekipleri aksaklıkların yaşandığı noktalara hızlıca müdahale etti, trafik akışını yeniden sağladı.

9 BİN TON TUZ KULLANILDI

İstanbul'da 60 noktada kurulan BEUS’tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler karla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemiyle sağlanıyor. Önemli noktalara da kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon döktü.

İBB 525 VATANDAŞI ALANLARA ALDI

Sokakta yaşayan kimsesiz ve evsiz vatandaşlar zabıta ekipleri tarafından sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra evsizler için özel olarak hazırlanan İBB tesislerinde misafir ediliyor. Halihazırda 228’i Esenyurt, 135’i Florya, 27’si Kayışdağı olmak üzere toplam 390 evsiz vatandaş misafir ediliyor.  04 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar toplam 1.483 evsiz vatandaş İBB kamplarında misafir edildi. Buna ek olarak, çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu 146 kişi, İBB’nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak hayvanlarının beslenmelerine    yönelik çalışmalarda, 200 noktaya düzenli olarak besleyici değeri yüksek kuru mama bırakıldı.

6 NOKTADA MOBİL BÜFE KURULDU

Şiddetli kar yağışlarında, kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları senaryosuna karşın İBB, sıcak içecek, çorba ve su servisi hizmeti sunan mobil büfelerini; Mahmut Bey  ve Kavacık, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinde; Şirinevler, Cevizlibağ ve Avcılar metrobüs girişleri gibi kritik noktalarına yerleştirdi.

TOPLAM 7 BİN PERSONEL ÇALIŞIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir hayatının normal seyrinde sürdürülebilmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış koşullarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilean, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 km’lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor.

İBB KARLA MÜCADELE FAALİYETLERİ

İBB’nin kışa hazırlık kapasitesi şöyle;

Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

Personel Sayısı: 7.031

Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351

Tuz Stoku: 260.000 ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet

Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için): 147

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13

Metrobüs Güzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon

#istanbul #kar #yağış #trafik #su #baraj
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