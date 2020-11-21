İstanbul'da ilk mahalle evleri aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde üzerinde önemle durduğu vaatlerinden olan ‘Mahalle Evleri’nden ilk ikisi açıldı. Beyoğlu Örnektepe ve Fatih Karagümrük Sulukule'de bulunan Mahalle Evi’nin açılışı, dün düzenlenen törenle gerçekleşti. Mahalle Evleri, İstanbullulara tiyatrodan sinemaya spordan eğitime pek çok alanda ücretsiz hizmetler sunuyor. Mahalle Evleri, zaman içerisinde kent geneline yayılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla projelendirdiği Mahalle Evi’nin ilk ikisi Örnektepe ve Karagümrük Sulukule'de hayata geçirildi. Pandemi önlemlerinin en üst seviyede tuutlduğu açılış törenine, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Meclis üyeleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

ÇAĞLAR: "İSTANBUL’DA FIRSAT EŞİTSİZLİĞİNİ ORTADAN KALDIRMAYI AMAÇLIYORUZ"

Örnektepe ve Sulukule Mahalle Evi'nin açılış töreninde konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "Kadıköy’de yaşayan bir çocukla Şirinevler ve Bağcılar’da yaşayan bir çocuğa eşit fırsat ve imkanlar sunabilmek amacı ve sorumluluğu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’da fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla her türlü modern altyapı ve donanıma sahip bu evleri hizmete açıyoruz. Mahalle Evlerimizin sayıları arttıkça çok daha fazla kadına, gence ve çocuğa ulaşabileceğiz. Onların hayata daha farklı bakabilmelerine, daha zengin ve geniş bir vizyonda yaşamlarını sürdürebilmelerine katkı sağlayacağız" dedi.

Mahalle Evlerindeki çalışma prensibinin alışageldik mesai sisteminden farklı şekilde işleyeceğini belirten Çağlar, “Hizmete açtığımız bu birimler, mesai kavramıyla çalışacak mekanlar değil. Mahallenin beklenti talep ve ihtiyaçlarına göre hizmet saatleri şekillenecek. Hizmet kapsamı her mahallemizin kendine has yaşam biçimleri ve taleplerine göre belirlenecek" diye konuştu.

Mahalle Evleri ile kadınların, çocukların sanatsal, bilişsel eğitimler alabileceğini vurgulayan İBB Genel Sekreteri Çağlar, "Kadınların farklı sanatsal ve mesleki eğitimler alabileceği, çocuklarımızın bilişim eğitimleri, sanat ve spor eğitimlerine erişeceği, ayrıca örgün eğitimin destekleneceği hizmet merkezleri olacak. Mahalle evleri içinde yer alan meslek atölyeleri ile aile ekonomisine katkının ötesinde, uzun vadede kadınların kendi ekonomik özgürlüklerine ulaşabilecekleri bir süreç olacak Sonuç itibariyle; burası bir Mahalle Evi ve mahallelinin buluşma mekânı olacak. Mahalle evlerimizde vereceğimiz hizmetlerle her kesimin gönüllerinin birleştiği, sevgilerin pekiştiği, toplumsal beraberliğin ortaya koyulduğu bir çatı oluşturmak istiyoruz.” diye belirtti.

ARSLAN: "MAHALLE EVLERİNİ HER MAHALLENİN DOKUSUNA GÖRE ŞEKİLLENDİRDİK"

Açılışta konuşma yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan ise “Her bir projenin altında topluma hayat veren güçlü bir felsefe var. Hayat verdiğimiz projelerin dezavantajlı kesimlere öncelik tanıması ve dezavantajlı kesimleri desteklemesi çok önemli ve anlamlı oluyor” dedi.

Her mahallenin bir dokusu, bir rengi olduğunu ifade eden Arslan, Mahalle Evi projesinin önemini şu sözlerle belirtti:

“Mahallelerin kendine özgü dokusunu yakalamak üzere standart bir programla yola çıkmadık. Bugün, iki mahalle evinin açılışını yapıyoruz. Her bir mahallede araştırma yaptık, bu araştırma çerçevesinde derneklerden sivil toplum kuruluşlarına, kamu personellerinden serbest çalışanlara, ev hanımlarından çocuk ve gençlere değin her kesimin kapısını çaldık, ihtiyaçları tespit ettik. Bu tespitler doğrultusunda Mahalle Evlerinin çalışma prensibini ve hizmet kapsamını oluşturduk, oluşturuyoruz."

Mahalle Evi projesinin hayat bulmasında çok yönlü bir iş birliğinin olduğuna da değinen Arslan, “Bu projede, her bir müdürlüğümüzün, daire başkanlığımızın desteği var. Bu yönüyle bu çalışma büyük bir sinerji de oluşturdu. Kendi içimizde çok etkili bir iş birliği ve koordinasyon gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.