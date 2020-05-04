İstanbul'da hayat değil, trafik normale döndü!

İstanbul'da hayat normale dönmedi ama trafik döndü. Değişik noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yağmurun da etkisiyle uzun sürenin ardından yüzde 47 seviyesine ulaştı.

İstanbul’ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Corona virüsü tedbirlerinin başlamasından bugüne en fazla yoğunluğa bugün ulaşıldı.

Fotoğraf Cevizlibağ Merter arasında trafiği gösteriyor. Koronavirüs salgını tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamaları sonrasında yaklaşık bir aydır ilk defa bu kadar trafik olduğu tespit ediliyor.

Yağmurun da etkisiyle trafik bir çok noktada durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre saat 17.50’te yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.

Bu fotoğraf ise Cevlibağ-Topkapı arasında iki yönlü trafiğin yoğunluğunu gösteriyor.

Yağmurun kayganlaştırdığı yolda trafik kazaları da meydana geldi.