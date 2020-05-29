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İstanbul'da Fetih coşkusu

İBB, çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethinin 567’nci yıldönümünü, herkesin dijital ortamdan izleyebileceği etkinliklerle kutlayacak. Fetih gününde çocuklara yönelik hazırlanan “İstanbul Çocuk” boyama ve oyun dergisi okul öncesi yaştaki 80 bin çocuğa ücretsiz dağıtılacak.

İSTANBUL 29.05.2020, 00:28 29.05.2020, 00:48 Murat Aydın
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İstanbul'da Fetih coşkusu

İBB, çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul'un fethinin 567’nci yıldönümünü, herkesin dijital ortamdan izleyebileceği etkinliklerle kutlayacak. Fetih gününde çocuklara yönelik hazırlanan “İstanbul Çocuk” boyama ve oyun dergisi okul öncesi yaştaki 80 bin çocuğa ücretsiz dağıtılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet Han’ın ve İstanbul’un yeniden doğduğu gün olan 29 Mayıs’ın 567’nci yıl coşkusunu, gerçekleştireceği etkinliklerle tüm Türkiye’de yaşatacak. Kutlamalar kapsamında konser, havai fişek ile ışık ve su gösterileri yapılacak. Tarih söyleşileri, belgesel ve video gösterimleriyle büyük fatihin liderliğinin yanında entelektüel kimliği de anlatılacak. Etkinlikler, İBBTV ve İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. İBB ayrıca fethin yıl dönümünde çocuklara kenti tanıtan dergi hazırladı. İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma, okul öncesi yaştaki 80 bin çocuğa ücretsiz dağıtılacak

İSTANBUL SEMALARI FETİH İÇİN AYDINLANACAK

29 Mayıs akşamı saat 20.45’te, İBB Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı Kız Kulesi’nde konser verecek. Mehteran Birliği’nin Hücum Marşı eşliğinde yapılacak olan havai fişek gösterisi, İstanbul Boğazı aydınlatacak.

Fethin kilit noktası Haliç’te ise saat 21.05’te su, ışık, lazer ve pyro gösterisi gerçekleştirilecek. Eşzamanlı olarak bu özel gün için hazırlanan görseller Galata Kulesi, Kız Kulesi, Romanos Kapısı, Tarihi Surlar, Rumeli Hisarı ve Galata Port’a yansıtılacak

TARİHÇİ SÖYLEŞİLERİ

Osmanlı ve Doğu Roma tarihi uzmanlarıyla düzenlenen söyleşilerle fethin Türk, İslam ve dünya tarihi açısından önemi konuşulacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih’in entelektüel kimliğini evinden izleyicilere anlatacak.

Pelin Batu’nun moderatörlüğünde yapılacak sohbet ile Dursun Gümüşoğlu, Haldun Hürel ve Feridun Emecen, Türk tarihinin dönüm noktasını masaya yatıracak.

İstanbul’un çeşitli bölgelerine Fatih Sultan Mehmet ve fetih ile ilgili görseller yerleştirilecek, şehir adeta açık hava sergisine dönüşecek. Ayrıca, Fatih döneminde yapılan önemli eserlerle ilgili video da yine İBB’nin sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

7 TEPELİ ŞEHİR İÇİN 7 ŞİİR

İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından seslendirilen 7 İstanbul şiiri, fetih haftası boyunca paylaşılacak. Yahya Kemal Beyatlı’dan Bir Başka Tepeden, Sabahattin Ali’den Köprüde Sabah,Necip Fazıl Kısakürek’ten Canım İstanbul, Atilla İlhan’dan İstanbul Ağrısı, Ziya Osman Saba’dan İstanbul, Bedri Rahmi Eyüboğlu’dan İstanbul Destanı ve Vedat Türkali’den İstanbul, şiir ve İstanbul meraklıları için paylaşılacak.

ÇOCUKLAR İSTANBUL’U BOYAYARAK TANIYACAK

İBB’nin 3-6 yaş grubu için hazırladığı dergi, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarını çocuklara eğlenecekleri içeriklerle anlatıyor. Çocukların hem öğrenip hem de eğlenmesini amaçlayan çalışmada, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Galata Köprüsü gibi İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanları boyama ve oyunlar ile çocuklara tanıtılıyor.

Yaşadıkları şehri tanımaları için hazırlanan dergi çocukların merak ve keşif duygularını beslemeyi amaçlıyor. Çocukların, eğlenceli ve bilgilendirici çizgilerle İstanbul’un kültürel zenginliklerini oyun oynayarak kavraması ve sahip çıkması hedefleniyor.

Dergi Linki: https://www.ibb.istanbul/Uploads//2020/5/iSTANBUL-cOCUK.pdf

#istanbulin fethi #istanbul #fatih sultan mehmed #çocuk #fetih #1453 #İstanbulun fethinin 567nci yıldönümünü
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