İstanbul'da Deprem Hackathonu'nda ilk üç belli oldu

Deprem sonrası iletişim problemlerini veri odaklı ve yenilikçi fikirlerle çözmek isteyenlerin yarıştığı Deprem Hackathonu, online olarak gerçekleştirildi. Pek çok afet uzmanı ile görüşerek projelerini olgunlaştıran on iki takım arasından ilk üçe girenler belli oldu. Dereceye girenler, para ödülüne layık görüldü. Deprem sonrası çözümlerin önemini vurgulayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Hackathonu’nun, İstanbul’a önemli katkılarda bulunacağını ifade etti.

İstanbul’da olası bir deprem anında ve sonrasındaki iletişim problemlerini veri odaklı ve yenilikçi fikirlerle çözmek amacıyla, 28-31 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlenen Deprem Hackathonu Yarışmasında ilk üçe girenler belli oldu. Covit-19 salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen yarışmaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bilişim Vakfı, Başlangıç Noktası, İTÜ Yapay Zeka Merkezi, Zemin İstanbul ve Kodluyoruz katkıda bulundu.

Hedef, iletişim problemlerine yönelik çözüm üretmek

Yarışmada geliştirilen projelerle, olası bir deprem sırasında ve sonrasında mağdurlarla, yakınları ve kurtarma ekipleri arasında yaşanabilecek iletişim sorunlarına yönelik çözümler üretilmesi hedeflendi.

12 takım yarıştı

600 kişi arasından seçilen ve 51 kişiden oluşan 12 takım, finalde yarıştı. Takımların sözcüleri (Afelyon, Blocklearners, Crawlers, CO-1, DEHA (Depremde Hayat Ağı), Faydos, AY-Tİ, Netcad Innovatıon Labs, Janus, Soundquake, Ravens ve Veri Terbiyecileri), projelerini tanıttı. Takımlar, 84 saat boyunca makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük veri, blockchain, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojileri kullanarak inovatif çözümler geliştirmeye çalıştılar.

İBB Açık Veri Portalı’ndaki veri setlerinden faydalanıldı

Hackathon süresince farklı disiplinlerden ve alanlardan gelen uzmanlardan mentorluk alarak projelerini geliştirme şansı bulan takımlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Açık Veri Portalı üzerinden sunulan afet ile ilgili çeşitli veri setlerinden de faydalandılar.

İlk 3 takım belli oldu

Final jüriliğini, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman, İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner, İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Altan Çakır, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, AKUT Vakfı Onursal Başkanı Ali Nasuh Mahruki, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Sinan Özeren, İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, İTÜ Afet Yönetim Enstitüsü’nden Öğretim Üyesi Dr. Gülşen Taşkın Kaya üstlendi.

Birinci takım 20 bin, ikinci takım 15 bin, üçüncü takım 10 bin TL para ödülü kazandı. İlk üçe, şu takımlar ve yarışmacıları girdi:

Birinci takım; Soundquake

Ekip Üyeleri: Alp Kızıltan, Alpcan İşcan, Doğukan Nefis, Deniz Aydemir

İkinci takım; Deha (Depremde Hayat Ağı)

Ekip Üyeleri: Orçun Gümüş, Miraç Aknar, Övünç Ertunç, Halil Emre Akbaş, Ahmet Bağlan

Üçüncü takım; Blocklearners

Ekip Üyeleri: Tutkum Akyıldız, Emre Atılgan, Anıl Seyrek

İmamoğlu: “Beraber Üreteceğiz”

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu Deprem Hackathonu Organizasyon Komitesi, birinci gün akşamı yarışmacılarla online platformda buluşmuştu. Yarışmacılara seslenen İmamoğlu, Hackathon konusunun çok kritik olduğuna dikkat çekmişti. Deprem sonrası çözümleri içeren fikirlere ihtiyaç olduğunun altını çizen İmamoğlu, bu kapsamda en önemli konunun, depreme maruz kalan kitlenin iletişimi olduğunu vurgulamış ve şöyle konuşmuştu:

“Bu manada bir hackathon düzenleniyor. Gerçekten çok değerli sonuçlar oluşacağını da hissediyorum şimdiden. Biz hazırız. İstanbul sizlerin, hepimizin. Beraber üreteceğiz. Beraber sorunları çözeceğiz. İnanılmaz moral buldum ve inanılmaz umut dolu oldum. Başarılar diliyorum.”