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İstanbul'da dayanışmaya hayırseverlerden büyük destek

İstanbul Vakfı aracılığıyla 132 bin aileye kurban eti ulaştırılırken başlatılan tüm kampanyalar en şeffaf bir biçimde yönetildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoksul ailelerin yenidoğan bebekleri için yeni bir kampanyanın müjdesini verdi.

İSTANBUL 30.01.2021, 21:27 Murat Aydın
İstanbul'da dayanışmaya hayırseverlerden büyük destek

İBB’nin ihtiyaç sahipleri için başlattığı bağış kampanyalarıyla yüzbinlerce insan, hiç tanımadıkları kişilerin elinden tuttu. Toplanan yardımlar; faturasını ödeyemeyen ve temel gıdaya erişemeyen aileye, bebeğinin ihtiyaçlarına gücü yetmeyen anneye, ihtiyaç sahibi öğrenciye biraz olsun nefes aldırdı. İstanbul Vakfı aracılığıyla 132 bin aileye kurban eti ulaştırılırken başlatılan tüm kampanyalar en şeffaf bir biçimde yönetildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoksul ailelerin yenidoğan bebekleri için yeni bir kampanyanın müjdesini verdi. Bu kampanya ile İBB’nin ve hayırseverlerin, yardıma muhtaç ailelere 3-4 aylık bez, mama ve giysi gibi temel ürünler içeren beşik desteği sunulacağını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pandemi döneminde geliri düşen ya da yok olan kişilerle dayanışma içerisinde olmak için ihtiyaç sahibi ailelere maddi destek sağladı, ücretsiz Halk Süt dağıttı, ucuz ekmek sundu, yardım kolisi ulaştırdı. İBB, dar gelirli ailelere sunduğu bu ve pek çok örneği bulunan desteklerinin yanında daha fazla kişiye ulaşmak için, Mart 2020’den itibaren yardım kampanyaları başlattı. Dar gelirli kişiler için toplanan bağışlar, yüz binlerce insana biraz olsun nefes aldırdı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Tv’de katıldığı 20. Saat programında artan kent yoksulluğuna dikkat çekerek dar gelirli aileler için yeni bir dayanışma başlatacaklarını açıkladı. Ailelere, yenidoğan bebekleri için 3-4 aylık yardımlar yapılacağını belirten İmamoğlu, ihtiyaç paketinde bez, mama ve giysi gibi temel ürünlerin bulunduğu beşik desteği yer alacağını söyledi.

“BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ” 

İBB, “Birlikte Başaracağız” diyerek Covid-19 vakasının ülkemizde ilk kez görüldüğü Mart 2020’de maddi yokluk yaşayan vatandaşlar için bağış kampanyası başlattı. Salgından etkilenenlere karşı açılan desteğe, kısa sürede milyonlarca TL bağış yapıldı.  Yardımlaşma duygusuyla katılım katlanarak artarken ihtiyaç sahipleri için başlatılan kampanya, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge nedeniyle durduruldu. İBB’nin bankalardaki yardım paralarının toplandığı hesaplar da donduruldu. İBB, konuyu yargıya taşırken, ülkenin her yerinden kısa sürede toplanan bağışlar, toplumdaki yardımlaşma iradesini ortaya koydu.

ASKIDA FATURA

İBB, bloke edilen yardım kampanyasının ardından geride kimseyi bırakmamak için Askıda Fatura, projesini başlattı. Askıda Fatura, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yardımlaşma duygusunun en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayında tanıtılarak uygulamaya kondu. İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan uygulamaya katılım katlanarak büyüdü. 4 Mayıs’ta başlayan yardımlaşma hareketi sayesinde bugüne kadar 199 bin 244 kişinin faturası askıdan indi. 

DAYANIŞMA GELİŞTİRİLDİ

İBB, ihtiyaç sahibi olduğunu belirlediği aileleri ve kişileri kapsayan Askıda Fatura’ya yeni modüller dahil etti. Eklenen Aile Destek, Anne-Bebek Destek ve Eğitim Destek paketleri ile askıdan alınan faturalara ek olarak yardımseverler, temel ihtiyaçlara da destek olmaya başladı. 

Aile Destek Paketi ile bugüne kadar muhtaçlık sınırı altında geliri olan 7 bin 500’ün üzerinde haneye destek olundu. 0-3 yaş arası 1 ya da 1’den fazla çocuk sahibi olmaları nedeni ile yoksullukları derinleşen yaklaşık 7 bin aile, Anne-Bebek Destek paketiyle çocuklarının ihtiyaçlarının bir kısmını yardımseverlerin destekleriyle sağladı. Yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisi de hayırseverlerin desteklerinden yararlandı. 

Alan elin veren eli görmediği, yardımların ihtiyaç sahipleri olduğu tespit edilmiş Askıda Destek kampanyasına yapılan toplam bağışlar, 30 milyon TL’yi aştı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KURBAN ETİ

İBB, İstanbul Vakfı aracılığıyla, Kurban Bayramı öncesinde internet üzerinden başvuru yöntemiyle, bağış kampanyası düzenledi. Kampanya, kısa sürede hedeflenen sayıda hissedara ulaştı. Konservelenen kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi 132 bin aileye ulaştırıldı. 

#istanbul #hayırsever #İstanbulVakfı
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