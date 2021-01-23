İSKİ paylaştı: İstanbul'daki barajların son doluluk oranları...
İSKİ, bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 31,89 olduğunu açıkladı.
İSKİ, bugün itibarıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 31,89 olduğunu açıkladı.
İstanbul'da uzun bir süre yağışın olmamasıyla birlikte barajlarda tarihi düşüşler yaşandı. Geçen yıllara göre hala baraj doluluk oranlarının aşağı seviyelerde olduğu İstanbul'da son kar yağışı ise sevindirdi.
İSKİ, bugün itibarıyla barajların son doluluk oranını açıkladı. 22 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarının 2 milyon 806 bin metreküp olduğunu açıklayan İSKİ, 23 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranının ise yüzde 31,89 olduğunu bildirdi.
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
17 Ocak: Yüzde 29,48
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52
20 Ocak: Yüzde 30,77
21 Ocak: Yüzde 31,04
22 Ocak: Yüzde 31,39
23 Ocak: Yüzde 31,89
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|19
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|O
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|1. M. United
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|P
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|18
|47
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|40
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|20
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|20
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016