İSKİ açıkladı; İstanbul barajlarındaki doluluk oranını yükseldi
İstanbul'da devam eden yağışlarla birlikte, barajlarda doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKİ'nin son verilerine göre, doluluk oranı yüzde 38.86'ya ulaştı
İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen 21 günde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 38.86'ya ulaştı.
ELMALI BARAJI DOLULUK ORANI
İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Elmalı Barajı'nda daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 45.31'e ulaştı. Elmalı Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi.
BULUNAN SU MİKTARI
İski verilerine göre İstanbul barajlarında şu anda 337.58 milyon metre küp su bulunuyor. İstanbul'un en fazla su bulunan barajı 100.59 milyon metre küple Ömerli barajı oldu. Terkos 'da 61.94 milyon metre küp, Büyükçekmece baraj gölü havzasında ise 61.26 milyon metreküp su bulunuyor.
BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajlarının 30 Ocak 2021 itibariyle doluluk oranları şöyle:
-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 42.74
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 12.74
-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 18.03
-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 41.13
-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 50.47
-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 38.19
-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 43.76
-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 45.31
-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 53.77
-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 52.76
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:46
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:54
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:41
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Galatasaray
|21
|42
|3. Fenerbahçe
|20
|42
|4. Gaziantep FK
|21
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Malatyaspor
|21
|28
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|20
|40
|3. Leicester City
|20
|39
|4. Liverpool
|20
|37
|5. West Ham
|20
|35
|6. Tottenham
|19
|33
|7. Everton
|18
|33
|8. Chelsea
|20
|30
|9. Arsenal
|20
|30
|10. Aston Villa
|18
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Wolverhampton
|20
|23
|14. Crystal Palace
|20
|23
|15. Burnley
|19
|22
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|20
|18
|18. Fulham
|19
|13
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|21
|16
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016