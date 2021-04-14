banner314

banner325

Son Dakika

İmamoğlu ve Genç'ten Ramazan Mesajı

İSTANBUL 14.04.2021, 22:51 Murat Aydın
İmamoğlu ve Genç'ten Ramazan Mesajı

Her yıl nisan ayında binlerce turisti ve İstanbulluyu ağırlayan Emirgan Korusu’nun misafirleri bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyerli muhtarlar oldu.  Ramazan ile ilgili mesajlar veren başkanların ve muhtarların ortak dileği sağlık, birlik ve beraberlikti.  Lale ekim geleneği ile görsel şölene tanıklık eden başkanlar, doğanın korunmasının önemine de dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu göz alıcı renkleriyle ve güzelliğiyle açan lale bahçesi Emirgan’da buluştu. Başkanların gündemi koronavirüs ve ramazan ayı oldu. Yıllardır önemli bir gelenek olan lale ekimine de değinen başkanlar, doğayla iç içe olmanın verdiği mutluluktan bahsetti. 25 Sarıyerli muhtarın da katıldığı buluşma da ortak ramazan mesajı ise sağlık ve dayanışma oldu.

SOFRALAR AYRI KURULSA DA GÖNÜLLER BİR

Sarıyer’in ve Sarıyerlilerin çok şanslı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Genç; “Bugün 3 başkan Emirgan’da bir araya geldik. Ramazan’ın gelmesiyle güzel bir başlangıç yaptık. Zor zamanlardan geçiyoruz. Diliyorum ki insanların yaşamını en iyi şekilde devam ettireceği süreçler yaşayalım. Bu salgının bir an önce hızını azaltıp, büyüklerimizi gönül rahatlığıyla ziyaret edeceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi hiç bırakmayacağız. Ramazan ayında da dayanışmanın çok önemsendiğini bilmeliyiz. Hz. Mevlana ne güzel söylemiş; ‘Gönüle giren, gözden ırak olsa ne olur.’ Bu ramazan ayında göz göze diz dize olamayacağız ama gönülden gönüle paylaşımlarımızla geçecek. İsterdik ki bütün mahallelerde iftar sofralarımızı kurup Allah ne verdiyse rızkımızı paylaşalım. İstinye Tersane de türkülerimizi söyleyelim, çaylarımızı yudumlayalım, vatandaşlarımızın getirdiği ikramları birlikte yiyelim. Sahuru bekleyelim, kahkahalar atalım. Varsın bu yıl da böyle olsun. İnsanlık o kadar problemli günler yaşamış ki. Veba salgını yaşamış. Ülke olarak bu günleri de atlatacağımıza, neşe içinde ramazanlar idrak edeceğimize inanıyorum. Dualarımız en kısa sürede kabul olmasını diliyorum. Sofralarımız bereketli olsun”

YARDIMLAŞMA AĞI OLUŞTURDUĞUMUZ BİR DÖNEM OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, Sarıyer’in ev sahipliğinde güzel bir gelenek haline gelen lale ekimine değindi. Türkiye’nin her yerinden insanların Sarıyer’e geldiğini vurgulayan İmamoğlu, konuya ilişkin şunlara değindi; “Madrid’den, Hollanda’dan misafirlerimiz var. Öncelikle herkese sağlık diliyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Ramazan ayını da karşıladık. Ramazan’ın bütün bu hastalıklardan arındığımız ama aynı zamanda kötü düşüncelerden de arındığımız bir ay olmasını diliyoruz. Yoksulluk çok derin. Yardımlaşma ağı oluşturduğumuz bir dönem olsun. Lalenin güzelliğinin hayatımızın renkliliğine yansımasını diliyorum. İklim değişikliğinin zor koşullarına rağmen laleler geç de olsa açtı. Kentin korunmasındaki en önemli kıstas İstanbul’un doğasının korunmasından geçer. Bunun için mücadele ediyoruz.”

PANDEMİ KURALLARINA UYARAK BU SÜRECİ ATLATMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

“Hakikatten bu zor günlerde insanın kendisiyle ve doğayla buluşması apayrı bir öneme sahip” diyerek duygularını ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Açıkçası Sarıyer’de durum çok uzun yıllardan beri böyle ama 16 milyon İstanbullunun doğayla buluşmasının yolunun açıldığı bir milat olarak görüyorum. Pandemiye, yoksulluğa rağmen doğayla buluşmak, lalelerle birlikte geleneği devam ettirmek çok kıymetli. Laleler çok nazik ve naif bitkilerdir ama bir özelliği de kadının kararlılığını hissettirir. Her şeyden önemlisi pandemi kurallarına uyarak bu süreci atlatmamız çok önemli.”

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 14 Nisan 2021
İmsak 06:16
Güneş 07:41
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:54
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 29 57
4. Altay 29 53
5. Altınordu 30 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 29 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir