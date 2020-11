İmamoğlu, Taburcu oldu 4 gün karantinada olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Ekim’den bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğü Teşvikiye’deki Amerikan Hastanesi’nden taburcu oldu. Hastane çıkışında kameraların karşısına geçen İmamoğlu, sözlerine, herkese sağlık dileyerek başladı. İzmir’de yaşanan depremle ilgili konuşan İmamoğlu, “Deprem hepimizin canını yaktı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah güzel haberler alırız. Bugün, 3 yaşındaki Elif bebeğimize çok sevindik. Elif’in hayatını kurtaran, oradaki emek veren tüm arkadaşlarıma da buradan minnet duygularımı ve selamlarımı iletiyorum” dedi. Depremin, tüm Türkiye ve İstanbul için önemine dikkat çeken İmamoğlu, “En önemli meselinin deprem olduğunu, bir kez daha bize bu süreç hatırlatmıştır. Başka bir konuyu konuşmanın bile yersiz olduğunu; bu konu üzerine hep beraber, milletçe, bütün yöneticilerle birlikte odaklanmamız gerektiğini de hatırlatmış oldu bir daha ne yazık ki” diye konuştu.



HASTALIK SÜRECİNİ PAYLAŞTI

İmamoğlu, hastalığıyla ilgili süreci de şu sözlerle dile getirdi:

“23 Ekim Cuma gecesi, saat 21.00 sıralarında bir yüksek ateşle Amerikan Hastanesi’ne gelmiştim. 10 gün sonra taburcu oluyorum. Kovid-19 testimin pozitif çıkmasından sonra, tedavi sürecimi burada gayet iyi bir şekilde geçirdiğimi ifade edebilirim. Ateşim 4 gün civarında sürdü. Yüksek ateşle gelmiştim ve o yüksek ateşi 4 gün boyunca yaşadım. Sonra yüksek ateş, yerini normal ateşe bıraktı ama tedavi sürecimiz devam etti. Her şey kontrol altındaydı, ateşin dışında başka bir sıkıntı, semptom yaşamadım. Tedavi süresince bizleri arayan herkese, bütün vatandaşlarımıza iyi dileklerini ileten bütün hemşehrilerimize çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de açıkçası burada, tedavi gören insanlar için dua ettim. Allah, herke sağlık, sıhhat versin. Başta kıymetli dostum Muhittin Böcek’e ve bütün hastalara şifa diliyorum. Allah korusun herkesi. Açıkçası ben de yüksek bir moralle burada kendimi çok kıymetli doktorlarımıza, sağlıkçılarımıza emanet etmenin güvenini yaşadığımı hissettim diyebilirim.”

SAĞLIKÇILARA ÖZEL TEŞEKKÜR

İmamoğlu, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen hastane personeline teşekkürlerini, “Erhan Barutçu, Ömür Erçelen, yine başhekim İsmail Bozkurt’a, yardımcısı Mustafa Özünal’a, 7 yıldır her anımı takip eden check-up doktorum Sedat Sarp’a, Önder Ergönül’e, Şiran Keske’ye, göğüs hastalıları Levent Kabak’a ve radyoloji bölümünden Sevgi Akbek’e, 10 gün boyunca fizik tedavi olarak bana destek olan Dr. Yaprak Ataker ve tüm ekibine, yine Kovid öncesi, -2 gün öncesi apandisit ameliyatı oldum burada- Şenol Carıllı Bey’e ve Ali Sezer’e çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bir başka önemli konu; 4A ve 6B servislerinin hemşirelerinden temizlik görevlilerine kadar bütün sağlık çalışanları yanımda oldular. Her anımı, her saatimi, her dakikamı paylaştılar gece gündüz. Belki de hayatımda ilk defa evimden bu kadar uzak kaldım. O anlamda da Zehra’ya, Zübeyde’ye sağlık görevlileri, hemşirelerimiz Muahmmed’e, Fatih’e, Cansu’ya, Bihter’e ve Çiğdem’e her anımda yanımda oldukları için de teşekkür ediyorum” sözleriyle iletti.

“4 GÜN DAHA KARANTİNA SÜRECİM DEVAM EDECEK”

Bugün itibariyle evine geçeceğiniz belirten İmamoğlu, “10 günü aşkın süredir hiç görmediğim aileme ve çocuklarıma, biraz uzaktan da olsa kavuşmuş olacağım. Çünkü 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Ve inşallah bundan sonra şunu dileyebilirim: Bir kere bulaşıcı hastalığın bulaşma süreci, yoğun bir şekilde devam ediyor. Hattan Nisan, Mayıs’tan da daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla toplumumuzun bu konuda aşırı duyarlı olmasını ve bütün kurallara uymasını, herkesin kendi karantina süreçlerini denetlemesini mutlak istiyoruz. Allah korusun ki, bu hastalığa yakalanmamak, mümkün oldukça en geç şekliyle yakalanmak en doğrusu. Bu manada bütün vatandaşlarımızı, duyarlı olmaya, kurallara uymaya davet ediyorum” dedi.

İLK MESAİ İZMİR’E

4 günlük süreçte evden çalışmaya devam edeceğini belirten İmamoğlu, “İnşallah Cuma günü itibariyle de sahada işime, gücüme en enerjik bir şekilde devam edeceğim. Başta deprem olmak üzere, bulaşıcı hastalıkla ilgili yapmamız gerekenler ve şehrimizle ilgili tüm unsurları, en kuvvetli şekilde takip etmeye başlayacağım. Karantina dönemi biter bitmez, inşallah birinci mesai günümde İzmir’e gidip, İzmir’deki dostlarımızla, hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluşup, onların acılarını paylaşacağım” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir araya gelip, durum değerlendirmesi yapacaklarını belirten İmamoğlu, “Tekrar herkese sağlık diliyorum. Bugünlerimde yanımda olan, beni arayan, soran herkese de minnet duygularımı tekrar iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, “Son durumunuz nedir? Testiniz negatif mi çıktı? Tamamen iyileştiniz mi” sorularını ise “Sabahleyin yapılan testlerimizde, kanımızda antikor oluşmuş durumda. Boğazdan ve burundan alınan PCR testinin henüz sonuçları çıkmadı. Doktorlarımız takip ediyorlar süreci” şeklinde yanıtladı.