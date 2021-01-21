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İmamoğlu, "Sizi Cumhurbaşkanı görmek isteriz" diyen Vatandaşa ne cevap verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya’daki kampta korumaya alınan vatandaşları ziyaret etti. İmamoğlu, bir kamp sakininin, “İnşallah sizi, ileride cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz” sözlerini, “Benim umudum: Bir; burada sağlıklı olmanız. İki; size kalıcı bir çözüm bulmamız. Biz, hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasını, sokakta yatmasını kaldıramayız” şeklinde yanıtladı. 

İSTANBUL 21.01.2021, 23:28 Murat Aydın
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İmamoğlu, "Sizi Cumhurbaşkanı görmek isteriz" diyen Vatandaşa ne cevap verdi

FLORYA / İSTANBUL - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, soğuk kış günlerini sokakta geçirmemeleri için korumaya alınan evsiz vatandaşları, Florya’daki kampta ziyaret etti. İmamoğlu ile kamp sakinleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. İmamoğlu, bir kamp sakininin, “İnşallah sizi, ileride cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz. Umudum benim, o şekilde” sözlerini, “Benim umudum ne biliyor musun şu anda: Bir; burada sağlıklı olmanız. İki; size kalıcı bir çözüm bulmamız. Çalışacağız; siz de çaba göstereceksiniz. Biz, hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasını, sokakta yatmasını kaldıramayız” şeklinde yanıtladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, soğuk kış günlerini sokakta geçirmemeleri için korumaya alınan evsiz vatandaşları, Florya’daki kampta ziyaret etti. İkişer kişilik kulübelerde kalan bazı vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu, onlardan gelen sorunları ve talepleri dinledi. İmamoğlu, gelen istekleri, kendisine tam kadro eşlik eden İBB üst yönetimine iletti. İmamoğlu ve kamp sakinleri arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. İmamoğlu, bir kamp sakininin, “Her şey çok güzel olacak ve oldu da. Ben, sizi sürekli takip ediyorum. Her şeyiniz mükemmel. İnşallah sizi, ileride cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz. Umudum benim, o şekilde. İnşallah siz bizim fenerimizsiniz” sözlerini, “Benim umudum ne biliyor musun şu anda: Bir; burada sağlıklı olmanız. İki; size kalıcı bir çözüm bulmamız. Çalışacağız; siz de çaba göstereceksiniz. Biz, hiçbir vatandaşımızın sokakta kalmasını, sokakta yatmasını kaldıramayız” şeklinde yanıtladı.

“AMACIMIZ KALICI ÇARE BULMAK”

İmamoğlu, kamp ziyaretini ise şu sözlerle değerlendirdi: 

“Soğuk kış günleri, ister istemez İstanbul’da evsizler, evine gidemeyen insanlar oluşturuyor. Buna çözüm bulmak adına, kış hizmetleri kapsamında belli noktalarda ihtiyaç gideren merkezlerimiz var. Burası da Florya’daki aslında engelli kampımız. Yenilemeyle ilgili bir proje hazırlığımız vardı. Mevcut engelli kampını, buradaki evsizlerin bu dönemi geçireceği alana dönüştürdü arkadaşlarım hızlıca. Burada şu an 100’ün üzerinde evsiz konuğumuz var. Bu ihtiyacı geliştireceğiz. Kalıcı bir merkez oluşturma konusunda arkadaşlarımın düşüncesini hızlıca harekete geçirmek adına bir çalışma yürüteceğiz. Ama burada esas olan; evsizleri her kış misafir etmek değil, evsizlere kalıcı çare bulmak. Orada da başta iş imkanı yaratmak konusunda, çaresiz yurttaşlarımıza, istihdam ofislerimiz üzerinden bir çalışma sürdürecekler. Kaldı ki, buradaki yetkili arkadaşlarımız, şu kısacık zaman diliminde bile 4-5 arkadaşımıza iş imkanı buldular bizim aracılığımızla. Bunu büyütmemiz lazım. İstanbul’da, özellikle evsizler bölümünde sayıyı artıran bir de mülteci sayısı var. O da ayrı bir kaygı veren durum. İşin içine mülteci girince, orada başka hukuki zeminler devrede oluyor. Hem kendi vatandaşımız hem sokakta yatan diğer misafirlerimiz konusunda azami ilgiliyiz. Bu konuda valiliğimizle sıkı bir dayanışma içindeyiz. Sayın Vali’mizle bu konuyu eşgüdümlü, senkronize yürütme konusunda karar almıştık. Öyle de gidiyor. Orada da bizim kurumuzda da emeği geçen herkese teşekkür ederiz.”

ÇOCUKLARA SPOR MALZEMESİ SÖZÜ

İmamoğlu, değerlendirmelerinin ardından, bölgede bulunan Çocuk Destek Merkezi’ne de kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. İmamoğlu ve ekibiyle bir araya gelen çocuklar ve merkez görevlileri, İBB’den taleplerini dile getirdi. İmamoğlu, yanında bulunan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’a, öncelikli olarak gelen spor malzemesi talebinin karşılanması konusunda talimat verdi. İBB’nin Florya’daki kamp merkezinde 100, Esenyurt tesislerinde 154, Kayışdağı tesislerinde ise 26 evsiz barındırılıyor. 49 kadın evsiz ise, İBB tarafından çeşitli otellere yerleştirildi. Şu ana kadar 2020/21 kış sezonunda, toplam 1353 kişi, İBB tesislerinde ve otellerde bakım hizmeti almış oldu.

#istanbul #ibb #sokak #evsizvatandaş #florya
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