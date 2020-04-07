İmamoğlu'ndan su tasarrufu kampanyası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, günde yaklaşık 3 milyon metreküp suyun tüketildiği İstanbul’da israfın önlenmesi, bilinçli kullanımın özendirilmesini amacıyla sosyal medya üzerinden kampanya başlatıyor.

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ ve İBB iştiraki MEDYA AŞ tarafından hazırlanan animasyonda, Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan aile fertlerine “su tasarrufunun önemi” hatırlatılıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya dahil tüm iletişim mecralarından paylaşacağı “Koronavirüs salgını nedeniyle artan su tüketimine karşı pratik önlemler” isimli animasyonda sıralanan öneriler şöyle:

Ellerinizi yıkarken 20 saniye boyunca suyu açık bırakmayın. Suyu kapatın, 20 saniye sonra tekrar açın.

Boş bir sıvı sabun kabına su doldurun, ellerinizi yıkamadan önce biraz su sıkın. Sonra ellerinizi sabunlayın. 20 saniye sonra suyu açıp durulayın.

Duş sürenizi 1-2 dakika kısaltın. Böylelikle kişi başına yıllık 18-36 ton arasında su tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Evde kaldığınız günlerde bulaşıklarınız biraz artmış olabilir. Bulaşıklarınızı yıkarken suyu açık bırakmayın. Bulaşık makinesinde yıkamanın daha tasarruflu olduğunu unutmayın.

İSKİ’NİN DİĞER SU TASARRUFU ÖNERİLERİ

Öte yandan, İSKİ Genel Müdürlüğü de yakın zaman önce yayınladığı tasarruf önerilerinde ayrıca şu detaylara dikkat çekmişti:

