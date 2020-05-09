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İmamoğlu'ndan İstanbullu'ya 2 müjde

Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağında çalışmaları devam eden Anadolu ve Avrupa yakasındaki iki şantiyede incelemelerde bulundu. Çekmeköy-Sultanbeyli Metro hattı ve Beyazıt'ta tarihi dokuya uygun meydan düzenlemesi müjdesi verdi.

İSTANBUL 09.05.2020, 17:43 09.05.2020, 19:14 Murat Aydın
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İmamoğlu'ndan İstanbullu'ya 2 müjde

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağında çalışmaları devam eden Anadolu ve Avrupa yakasındaki iki şantiyede incelemelerde bulundu. İmamoğlu’nun ilk durağı, önceki yönetimin 2017’de başlatıp, aynı yıl durdurma kararı aldığı, kendilerinin 2019’un Kasım ayında yeniden başlattığı Çekmeköy - Sultanbeyli Metro Hattı’nın Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu oldu. Söz konusu hatta kısmi açılışlarla yollarına devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Şu an bulunduğumuz yer, Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu. Dolayısıyla; Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu’nu, 2022’ye yetiştirmek niyetindeyiz” dedi. İmamoğlu, ikinci durağı Beyazıt’ta da tarihi dokuya uygun meydan düzenlemesinin bu yılın sonuna kadar bitmiş olacağının müjdesini verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2017’de başlatılan ve aynı yıl alınan kararla durdurulan Çekmeköy – Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı’nın yapım işlerini 26 Kasım 2019’da yeniden başlatmıştı. “Yeraltı canavarı” olarak nitelenen TBM (Tunnel Boring Machine), İmamoğlu’nun katıldığı törenle, Sancaktepe İstasyonu şantiye alanına indirilmişti. İmamoğlu, bugün de hattın Sancaktepe Şehir Hastanesi şantiyesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İBB üst yönetimi ile birlikte incelemelerde bulundu. Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin’den çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, Samandıra İstasyonu’nun kazık çakım işlemlerini başlatan butona, “Hadi bismillah. Allah tamamına erdirsin” diyerek bastı.

“AKTİF BİR HAT OLACAK”

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı’nın 2017’de ihale edildiğini ve aynı yılın sonunda alınan kararla durdurulduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Geçen yıl, 110 milyon Euro’luk bir dış kredi temini yaptık bu hattımıza ve çalışmaları başlattık Kasım ayında. O günden bugüne yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Hemen Sancaktepe Belediyesi’nin oradaki istasyondan bir başlangıç yapmıştık. Oradan başlayan TBM’ler, şu anda yerin altında görevine devam ediyor Çekmeköy istikametine. Buradaki hatla ilgili şöyle bir önemli karar aldık: Kısmi açılışlarla yolumuza devam etmek istiyoruz. Şu an bulunduğumuz yer, Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu. Dolayısıyla; Çekmeköy-Sancaktepe Şehir Hastanesi Metrosu’nu, 2022’ye yetiştirmek niyetindeyiz. O yönde çalışmalarımız sürüyor. Aktif bir hat olacağını düşünüyoruz. İlerleyen yıllarda, 3 diğer metro hattı ile de kesişen bir özelliği var. Bu yönüyle de önemsiyoruz. Bostancı-Dudullu, Göztepe-Ümraniye ve Marmaray’la kesişen bir hat olma özelliğine sahip olacak. Dolayısıyla mühim bir hat. Hem Sancaktepe hem Çekmeköy için çok kıymetli hem de Şehir Hastanesi için çok kıymetli” dedi. Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu için beton dökme işlemlerini başlattıklarını kaydeden İmamoğlu, “Çok yakın zamanda, bir-iki hafta içinde buradaki istasyonun yer teslimi yapılacak. Yoğun bir şekilde de istasyon çalışmaları başlayacak. Başarılar diliyoruz arkadaşlarımıza” diye konuştu.

“ÇEMBERLİTAŞ – BEYAZIT ARASINDA AĞAÇ DÜZENLEMESİNE İHTİYAÇ VAR”

İmamoğlu, Anadolu yakasının ardından rotasını Avrupa’ya çevirdi. Çemberlitaş’tan Beyazıt Meydanı’na uzanan hattaki alan düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen ve yüklenici firma yetkilisinden bilgi alan İmamoğlu’na, Başkan Danışmanı Oğuz Duman ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da eşlik etti. İnceleme yaptığı alanın ağaç düzenlemesine de ihtiyacı olduğu uyarısında bulunan İmamoğlu, sokağa çıkma yasağına rağmen çalışan işçilere, kolaylıklar diledi. Sokağa çıkma yasağını, çalışmaların hızlandırılması anlamında fırsata çevirdiklerini ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“HIZLI HAREKET EDİYORUZ”

“Gördüğümüz bu işlerin, normal zamanda olma şansı yok. Hem zamanı hızlandırıyoruz hem de Beyazıt Meydanı önemli. Çemberlitaş’tan buraya geldiğinizde, Kapalıçarşı’nın önünde Beyazıt’ta, üniversitenin önünde süreçler devam ediyor. Hızlı hareket ediyoruz. Buradaki otopark kaosunu kaldırdık. Diğer otoparkı da arkadaşlarımız mevcut projeye göre uygulamaya devam ediyorlar. Biran önce buranın tarihini dokusuna yakışır bir şekilde dönüşmesini istiyoruz. Şimdi bu düzen içerisinde iyi gittiğini görüyorum. Birkaç projede ufak tefek tartışmalar olsa da onları aşacağımıza inanıyorum. İnşallah bu yıl sonuna kadar Beyazıt Meydanı’nın önü, İstanbul Üniversitesi’nin önünün, peyzajıyla, oturma gruplarıyla, düzeniyle çok nitelikli bir hale dönüşeceğini düşünüyorum.” Beyazıt Meydanı düzenlemesinin ünlü mimar merhum Turgut Cansever’in projesine uygun olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan İmamoğlu, “Kızı ile, kendileri de mimar, iletişim halindeyiz. Kendilerinin de fikrini katarak süreci tahlil ediyoruz ve beraber kararlar alma çabası içerisindeyiz. Dediğim gibi sürecin hızla tamamlanması gerekiyor. Beraberiz, beraber hareket ediyoruz” dedi.

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