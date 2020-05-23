İmamoğlu'ndan asırlık çınarlara Bayram tebriği

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Ramazan Bayramı’nın arefesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 yaşın üzerindeki İstanbullulara bayram tebriği gönderdi. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri 100 yaş ve üstündeki İstanbullulara bayram ziyaretinde bulunarak, İmamoğlu’nun selam, saygı ve tebriklerini tek tek iletti.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Ramazan Bayramı öncesinde İBB Halkla İlişkiler Ekipleri, 100 yaşın üstündeki İstanbulluları evlerinde ziyaret etti. Ekipler, bu ziyaretlerde yaşlılara İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selam, saygı ve bayram tebriklerini iletti. Gerçekleşen ziyarette İmamoğlu’nun, vatandaşların adlarına hazırladığı özel mektuplar ile birlikte bayram çikolataları armağan edildi.

İBB ekiplerinin ziyaret ettiği 100 yaş üstü vatandaş sayısı ise 650. Ziyaret edilen yaşlılar, başta Başkan İmamoğlu olmak üzere tüm İBB çalışanlarına teşekkürlerini ve selamlarını ileterek hayır duasında bulundular.

“Büyüklerimiz ailenin temel direğidir”

İBB Başkanı İmamoğlu 100 yaş üstü vatandaşlara gönderdiği mektubunda büyüklere şöyle seslendi:

“Kıymetli büyüğüm

Sağlık ve afiyette olduğunuzu ümit ediyor, ellerinizden hürmetle öpüyorum.

Büyüklerimiz ailenin temel direğidir, bereketidir. Biz böyle öğrendik. Büyüklerin hayır duasını almasının kıymetini bilerek büyüdük. Büyüklerimizi sevip saymanın boynumuzun borcu olduğunu hiç aklımızdan çıkarmadık.

Bizden sonraki nesillerde bunu böyle bilsin, böyle yaşasın istiyor bunun için gayret gösteriyorum. Çünkü vefa duygumuzu kaybedersek yolumuzu şaşırırız.

Koca bir asrı geride bırakmak kolay mı? Siz, bizler için engin bir tecrübe denizi, eşsiz bir mutluluk kaynağısınız. Sizi sevip saymak bizim için en büyük manevi hazlardan, en güzel ibadetlerden biri.

Bu duygularla mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, sağlık, huzur, ve mutluluk diliyorum.”