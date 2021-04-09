İmamoğlu: Kanal İstanbul'da Hukuk 'Lay Lay Lom' yapılıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İsteseniz de istemesiniz de biz bu projeyi yapacağız. Hatta yazın ihaleye çıkıyoruz” sözlerini hatırlatması üzerine, “Talihsiz açıklamalara devam ediliyor. Biz, aslında memleketimizin her kuruşunun doğru değerlendirilmesini istiyoruz. ‘Eyvah ihanet ettik, aldatıldık’ gibi cümlelerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de bizim için hiçbir kıymeti yoktur. İnşallah birkaç sene sonra bu ülkenin yönetimi aklı başında derli toplu liyakat esaslı bir sürece kavuşacaktır” dedi. İmamoğlu, “Planlar askıya çıktı, bir itiraz süreciniz olacak mı” sorusuna da, “Tabii ki itiraz ediyoruz. Kurumsal, bireysel vatandaşlarımızı itiraz etmeye davet ediyoruz. Hukukun işlemesini istiyoruz. Zaten geçmişte de itirazlarımız var. Hukukun bu konuda ‘lay lay lom’ yapmasına asla tahammülümüz yok” karşılığını verdi. İmamoğlu’na, 104 amiralin bildirisi ile ilgili soru da geldi. İmamoğlu bu soruya ise, “Ülkemizin derin sorunları var. O gün ortaya konan tavır ve süreçle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi ve partim, kurumum gereken açıklamayı yaptı. O beyanlar bizim de beyanımızımdır” karşılığını verdi.

KEMERBURGAZ / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki İSTAÇ Odayeri Katık Merkezi’ndeki Fide Üretim Merkezi’nin açılışına katıldı. Program sonrası İmamoğlu, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

- BÜYÜK BİR İHANET PROJESİYLE ALAKALI ISRARA DEVAM EDİLİYOR-

İmamoğlu, bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Kanal İstanbul ile ilgili olarak, ‘İsteseniz de istemesiniz de biz bu projeyi yapacağız. Hatta yazın ihaleye çıkıyoruz’ dedi. Sizin 2023’te bu ülkeyi Millet İttifakı yönetecek, bu projeyi iptal edecek açıklamanızı da tehdit olarak niteledi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

“Talihsiz açıklamalara devam ediliyor. Biz, aslında memleketimizin her kuruşunun doğru değerlendirilmesini istiyoruz. Aslında şu anda tam da böyle üreten, yerli, milli projenin ne anlama geldiğini konuşmalı. Bunu küçümsüyor bazı insanlar; ama bu, toplumun birlikteliğinin, üreterek katma değerinin vatandaşa yansımasının en kutsal anıdır topraktaki üretim. Ama İstanbul’da ne yazık ki büyük bir ihanet projesiyle alakalı ısrara devam ediliyor. Gayri milli bir projedir. Bir beton kanalıdır. Başka hiçbir şey ifade etmemektedir.

-PSİKOLOJİK OLARAK SORGULANMALIDIR-

Gayri milli projenin yapılmaması için sonuna kadar mücadelede edeceğiz. Bir de bizi bir başka üzen şey; ‘Yarın kazma vuracağız, bu yaz başlayacağız. Bu yaz sonu başlayacağız, isteseniz de itemeseniz de yapacağız, inadına yapacağız’ denmesi. 2,5-3 senedir bunu duyuyoruz. Net ifade edeyim, bu beyan biçimi psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Hiç hoş bir psikoloji değil. Bu şekilde ısrar, bu şekilde tavır, vatandaşı yok sayan, vatandaşın parasını yok sayan bir anlayışı anlamak mümkün değil. Psikolojik olarak sorgulanmalıdır. Ve bu kadar açıklamaya gerek yok. O zaman gelin, bu hafta sonu hemen kazmayı vurun başlayın yani. Şaka gibi. Milletimizin başka dertleri var. Bakın, madem paramız var, madem paramız bütçede, Merkez Bankası’nda her yerleri doldurdu, taşan bir paramız varsa o zaman 31 Mart’ta kısa çalışma ödeneği iptal edildi. Süresi bitirildi. Vatandaş, kaderiyle baş başa terk edildi. Vatandaşımız şu anda ne yapacağını bilmiyor. İşletmeler ne yapacağını bilmiyor. Milyonlarca insanımız işsiz kalacak. Madem bu kadar paramız var, 65 milyar dolarlık bir yatırımı gözünü kesiyor. Önce gidinz vatandaşın derdini çözün. Tavsiyem, bir an önce o kısa çalışma ödeneğini başlatın; madem paranız var, vatandaşımız bir kendini güven içinde hissetsin. Bakın, hastalıkla mücadele ediyoruz, sıkıntılarla mücadele ediyoruz. O bakımdan hani bu beton kanal sürecine dair, bu ısrarı anlamak mümkün değil. Söylediğim sözün sonuna kadar arkasındayım. ‘Efendim, vatandaşımız bizi affetsin. Eyvah ihanet ettik. Eyvah ihanet ettik, aldatıldık’ gibi cümlelerin geçmişte oldu. Bu sözlerin gelecekte de bizim için hiçbir kıymeti yoktur. İnşallah birkaç sene sonra bu ülkenin yönetimi aklı başında derli toplu liyakat esaslı bir sürece kavuşacaktır.

-UYARIMI BİR VATANDAŞ OLARAK YAPIYORUM-

Kanal İstanbul projesinin bugünlerde peşinde koşanlar, gelecekte af dileme ile kurtulamayacaklar. Hukukun önünde hesabını verirler. Bugün bu işe para vermenin peşinde koşanlar ya da ‘ihaleydi, ne yapalım biz de almaya çalıştık’ diyenler sadece basit bir şekilde süreçten sıyrılamazlar. Vatandaşın bu kadar karşı çıktığı bir meseleye hukukun önünde; ama ulusal, ama uluslararası düzeyde sektörlere ben uyarımı yapıyorum. Bu uyarımı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak yapıyorum. Vatandaş olarak buna hakkım var. Bu milletin milyarlarca dolarlık kaynağının heba edilmesini istemediğim gibi, İstanbul’un kaynağının hiç heba edilmesini istemiyorum. O bakımdan artık kimse İstanbul’a artık ihanet edemez. Etmemesi için de vatandaş bizleri seçti 2019’da. Bunu anlamayıp ısrarlı cümleler kuranların da psikolojik olarak incelenmesi gerekiyor.”

-NERESİNDEN TUTSANIZ ELİNİZE GELİYOR-

Bir gazetecinin, “Planlar askıya çıktı, bir itiraz süreciniz olacak mı” şeklinde araya girmesi üzerine de İmamoğlu, sözlerini, “Tabii ki itiraz ediyoruz. Kurumsal, bireysel vatandaşlarımızı itiraz etmeye davet ediyoruz. Zaten bilgilendirmeyi teknik arkadaşlarım yaptı ve ben de yapacağım. Hukukun işlemesini istiyoruz. Zaten geçmişte de itirazlarımız var. Hukukun bu konuda ‘lay lay lom’ yapmasına asla tahammülümüz yok. Bilirkişi raporlarında yapılan müdahaleleri de biliyoruz, hiç hoş değil. Neresinden tutsanız elinize geliyor. Orada tarım arazisi alıp, şimdi konut yapmayı planlayanlara sesleniyorum. Tarım arazisi diye aldıkları yerleri yine tarım arazisi olarak sattıkları takdirde İBB olarak, aynı paradan almaya hazırız. Milletin malıdır, tarım arazisidir. 135 milyon metrekarelik alandan bahsediyorum. Bir hat çizmişler, ‘buraya 1 milyonluk kent yapacağız’ diyorlar. İstanbul’un ne zaman bir çizgiyle belirlendiğini görmüşsünüz. Bu, öyle bir taşar gider ki... Tüm Trakya’yı tehdit eden bir çalışmadan bahsediyorum. O güzelim Çatalca, Silivri, Arnavutköy. Arnavutköy’ün arkalarına bakın. Orada zaten yerleşime açılmış. İnsanlar perişan, fakirlik içerisinde. Basına sesleniyorum; gidin gezin. Bırakın şu kanal sevdasını. Bu çılgınlık. Bu normal bir psikoloji değil. O bakımdan tüm toplumun bu sürece, akıl ve bilimle bakmasını tavsiye ediyorum” diye sürdürdü.

-BUYURUN, ÇAĞRIN GELELİM, ÇAĞIRAN YOK-

İmamoğlu, proje ile ilgili olarak çalıştay yapan tek kurumun İBB olduğunu hatırlatırken de, “Türkiye Cumhuriyeti’nde 2011’de bu saçma sapan ‘Beton Kanal’ açıklandığından bugüne kadar, tek çalıştay yapan; yüzlerce bilim insanını davet eden, binlerce vatandaşın katıldığı birçok rapor ve bir kitabın yayınlandığı çalışmalar yapan tek kurum biziz. Madem bu kadar iddialısınız, neden bizi bir yere çağırmıyorsunuz? ‘Ey İstanbul halkı, ey İstanbul halkını temsil eden belediyemiz, belediye başkanımız buyurun’, çağrın gelelim. Çağıran yok. Neden; çünkü anlatacak bir şeyleri yok. Ben karşı olanları davet ettim. Kanalın yapılmasına taraf olanları, İBB’nin çalıştayına tek tek davet edin, dedim. Hiçbiri gelmeye cesaret edemedi. Gelsin anlatsınlar. Övecekleri bir şey varsa övsünler; ama esas bütünün sorusunun cevabı ne biliyor musun? Neden? Bu sevda, bu rant neden? İstanbul’un buna ihtiyacı yok” değerlendirmesini yaptı

-SON BEŞ YIL TARİFSİZ İHMALLERLE DOLU—

İmamoğlu, kapatılan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metrosunun, Mecidiyeköy istasyonundaki Problemin ne zaman çözüleceği yönündeki soruyu da yanıtladı.İmamoğlu, “Ne yazık ki, dedim ya ben, ‘İstanbul’un 5+5 yılı sorgulanmalı’ diye. Son beş yılı öyle tarifsiz ihmallerle dolu ki… Bakın bahsi geçen metro hattı. Ya bir metro hattı iki ihaleyle verilir mi? Efendim yapısın başkası. Tekniğini mekaniğini de başkası yapacak... Böyle bir şey olmaz, bu işler bütüncül işlerdir. Bir konsorsiyum olabilir; ama bütüncül, uyum ve entegre şekilde olmalıdır. Bir sürü teknik sorun var. Sadece o hatta değil. Hala uğraştığımız hatlar var. Ümraniye - Üsküdar hattında bu tarz izolasyon sorunlarını gidermek için o kadar uğraş verdik ki? Uzmanlarımız iki gündür inceliyor. Rapor çıktıktan sonra, sizlerle paylaşacağız. Ne yazık ki kötü bir iş yapılmıştır. En somut örneği vereyim size; Eminönü-Alibeyköy hattı. 2.3 km’sini raylarını, betonlarını tekrar söktük, 60-70 metre derinliğinde yüzlerce kazık çaktık, tekrar yaptık. Geçmişte yapılanlarla ilgili daha çok ne yazık ki su ve drenaj, izolasyonla ilgili bir sorun taşıdığını düşünüyoruz. Ama şuanda hukuksal başvuru yapıldı. Uzmanlar orada çalışmalarını yapıyor. Sorun ortaya çıktıktan sonra paylaşırız” açıklamasını yaptı.

-PARTİM GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPTI-

104 amiralin bildirisi ile ilgili de görüşleri sorulan İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Ülkemizin derin sorunları var. Özellikle, yoksulluk ve pandemi çok can yakıyor. Özellikle bu gündemleri şu anda çözmesi lazım. Teknik anlamda birçok konuyla ilgili zaten fikrimiz biliniyor. O gün ortaya konan tavır ve süreçle ilgili, Cumhuriyet Halk Partisi ve partim, kurumum gereken açıklamayı yaptı. O beyanlar bizim de beyanımızımdır.”