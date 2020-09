İMAMOĞLU: KADIN İTFAİYECİ OLMAZ DİYE BİR ŞEY YOK

306. kuruluş yıldönümünü kutlayan İBB İtfaiyesi, Başkan İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yeni kadro yapılanmasında kadın personel alımına ağırlık vereceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Kadının da her görevi yapabilecek yetenekte ve kabiliyette olduğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Teşkilatı, 306. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Florya’daki Başkanlık Konutu’nda gerçekleştirilen ziyarette; Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile kadın ve erkek personelin yer aldığı bir grup çalışan hazır bulundu. İtfaiyenin öncü bir meslek teşkilatı olduğunu belirten İmamoğlu, “İnsan yaşamı, güvenliği açısından mühim bir görev üstlenen bir birim; can kurtaran, hayat kurtaran bir alan. Bu teşkilatı, daha iyi nereye taşıyabiliriz? Neler yapabiliriz? Yeni nasıl vizyonlar katabiliriz? Bunları düşünmek lazım; başta teknoloji olmak üzere. Yetişen insan kaynağını ona göre düzenlemek koşuluyla. Çünkü, kaç nesildir bu hizmet veriliyor” dedi.

“KENDİNİ YENİLEYEN BİR MEKANİZMA OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ”

İtfaiye teşkilatının yeni dönem ve süreçten beklentileri olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bina yapıları değişiyor, sanayi yapıları değişiyor. Orada kullanılan birtakım sistemler, yöntemler değişiyor. Bütün bu yeniliklere karşın, itfaiyenin de buna hazırlıklı olması şart. Bu bakımdan kendini yenileyen bir mekanizma oluşturmak zorundayız. Buna hizmet etmenizi isteriz. Görevini yapan her arkadaşımızın can güvenliği, yaşam güvenliği bizim için önemli. Buna yatırım yapmak zorundayız. Allah göstermesin ama yaşadığımız talihsiz olaylar da oluyor; şehitlerimiz var. Mesleki anlamda onların bu boyutuyla yarın, öbür gün yaşadığımızda ya da yaşananlarla ilgili kurumsal, en üst seviyede bir karar oluşturma hazırlığımız vardı. Bunun sonuçlanmasını istiyoruz. Herkes, kurumsal teminat altında olsun” diye konuştu.

“HİÇBİR EKSİĞİ KALMAMIŞ BİR İTFAİYE TEŞKİLATI”

“Allah korusun, hiç kimsenin başına bir şey gelsin istemeyiz” diyen İmamoğlu, “Ama geldiğinde, bir başkanın iki dudağı arasında ya da birinin bir iradesiyle değil, İBB’nin kurumsal tarifiyle olsun. İtfaiyecilerimizin başına bir şey geldiğinde, onları koruyan mekanizmaları var eden, kusursuz bir teşkilatlanmayı biz sonuçlandırabiliriz. Zaten belli çalışmalarımız var. Ama çok hızlı olmasını, eksiğimiz varsa, tabiri caizse, 2021’e bu anlamda hiçbir kusuru, hiçbir eksiği kalmamış bir itfaiye teşkilatının olgunlaşmasını istiyorum. Bu, benim talebim” ifadalerini kullandı.

“EŞİTLİKÇİ ANLAYIŞIMIZIN BU TEŞKİLATA DA YANSISIN”

Yeni kadro yapılanmasında kadın personel alımına ağırlık vereceklerini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kadının da her görevi yapabilecek, -elbette ki bazı istisnalar olabilir- yetenekte ve kabiliyette olduğunu biliyoruz. İyi biliyorsunuz ki; kadın asker de var, pilot da var. ‘Ama itfaiyeci olmaz’ diye bir şey yok. Bu talep varsa toplumdan, -ki olacağına inanıyorum- bu eşitlikçi anlayışımızın, bu teşkilata da yansımasını istiyoruz. Elbette birtakım fiziksel yatırımlar, ihtiyaçlar gerekebilir teşkilatımızın belli noktalarında. Bu gerekeni de yaparız, yapacağız. Bunun gerisinde duramayız, gerisinde kalmayız. Bu bağlamda atılan adım da önemli, değerli buluyorum. Belli bir kotada kadın itfaiyeci alımını destekliyorum. Benim inancım; her birime, her ortama olduğu gibi, oraya da ayrı bir seviye, ayrı bir kalite, ayrı bir kimlik katacağına da yürekten inanıyorum. Bunu da destekliyorum. Onun da altını çizeyim. Ama gerçekten sizin üniformanızı gördüğümde, gurur duyuyorum. Çok kimlikli bir alana geldiğimi hissediyorum. Çok disiplinli bir ortamda bulunduğumu hissediyorum. Yüzyıllardır bu sürece hizmet eden kim varsa, geçmişten bugüne, hepsinden Allah razı olsun. Hepsine minnet duyuyoruz. Teşkilatın bir adım daha ileri gitmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. Umarım bizim dönemimizde, çok başarılı bir dönemi ortaya koymuş oluruz.”