İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlarıyla 'Ortak Masa' da toplandı

İstanbul’un 37 ilçe belediye başkanı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla, Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi. İstanbul’un doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dünyanın ender coğrafyalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Gerçekten böyle bir kentte yönetici olmak, bu kentin bir parçasına yönetici olmak, bana göre göre çok kutsal bir vazife. Bu kutsal vazife, herkese kısmet olmuyor. Düşünsenize; 16 milyonluk kentte 40 arkadaş olarak, İstanbul’umuza hizmet ediyoruz. Bunun hem kıymetini bilmek hem de gereğini yapmak konusunda son derece iş birliğine ihtiyaç vardır” dedi.



YENİKAPI / İSTANBUL



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin 37 ilçe belediye başkanıyla Yenikapı’daki Avrasya Gösteri Merkezi’nde bir araya geldi. Pendik ve Çekmeköy Belediye Başkanları, mazeret bildirerek toplantıya katılmadı. İmamoğlu, 14 CHP’li, 22 AK Partili ve 1 MHP’li belediye başkanıyla tek tek tokalaştı. Toplantıda, belediye başkanları dışında İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da hazır bulundu. Organize edilen oturma düzeninde değişiklik yapan İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ile Subaşı’nı iki yanına oturttu. İmamoğlu, toplu fotoğraf çekiminin ardından yaptığı konuşmayla toplantıyı başlattı.



“İSTANBUL’A HİZMET İÇİN ORTAK DİL KULLANMAK ZORUNDAYIZ”

İstanbul’a hizmet üretmek adına ortak bir dil kullanmak zorunda olduklarının altını çizen İmamoğlu, “İstanbul’un her köşesindeki insanlarımıza, vatandaşlarımıza ve şehirlerimize hizmet üretme noktasında iş birliği yapmak zorundayız. Bu iş birliğiyle, kentin sorunları, sadece ilçeler belediye başkanı ya da büyükşehir belediye başkanı arasında değil, aynı zamanda ilçelerin birbiriyle olan ilişkileri ile de çözülebilir” dedi. İstanbul’un doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine dünyanın ender coğrafyalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Gerçekten böyle bir kentte yönetici olmak, bu kentin bir parçasına yönetici olmak, bana göre göre çok kutsal bir vazife. Tahmin ediyorum her birimiz de aynı şekilde düşünüyoruz. Bu kutsal vazife, herkese kısmet olmuyor. Düşünsenize; 16 milyonluk kentte 40 arkadaş olarak, İstanbul’umuza hizmet ediyoruz. Bunun hem kıymetini bilmek hem de gereğini yapmak konusunda son derece iş birliğine ihtiyaç vardır” şeklinde konuştu.



“ORTAK SORUNLAR İLETİŞİMSİZLİKTEN ÖTELENDİ”

“Elbette aynı fikirde olmadığımız hususlar ya da her birimizin farklı düşünceler üretip, o düşünceler üzerinden yöntemler geliştirme konusunda farklı metotları olabilir; ama günün sonunda yaptığımız hizmetlerden toplumun fayda görmesi lazım” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Toplumun en doğru faydayı alabilmesi için de bence, burada farklı görüşlerin dinleneceği ya da iletişimin bu alanda sağlanabileceği ortak mekanizmalar, gerçekten çağdaş bir yönetim anlayışı şehrimize kazandırılacaktır. Bugün buluşmamızın temel noktası budur. Ben, 5 yıllık belediye başkanlığım döneminde bunu birkaç defa İBB başkanlarımıza ilettim.”

Türkiye’nin son 5 yılda yoğun bir gündem yaşadığını belirten İmamoğlu, “Ortak masada konuşulup, halledilebilecek birçok hususun iletişimsizlikten hep ötelendiğini gördüm. Bu ve benzeri toplantılarla birbiri ile yakın bölgeleri, benzer sorunlara sahip bölgeleri oluşturmak, iyileştirmek ve onlarla ortak masada, büyükşehirin bürokrasisi ile bu süreci çözebilme kabiliyetini geliştirmek mümkün olabilecek. Göreceksiniz belki çekmecede, raflarda duran bir çok konu bile çözüme kavuşacak. Ben, İstanbul’un böyle bir anlayışı, böyle bir süreci bizden beklediğini öngörüyorum” dedi.



“DENENMEMİŞ BİR YÖNTEMİ DENEYECEĞİZ”

Kendisinin dönem dönem farklı bölgelerde kurulacak masalara eşlik edeceğini kaydeden İmamoğlu, “Eşlik edemediğim noktada, Genel Sekterimiz ya da Genel Sekreter Yardımcılarımız birlikte ya da ayrı ayrı bu masalara eşlik edecek. Özellikle sorunları çözüme ulaştırma kapasitesini oluşturduğumuz bu masalarda, öncelikli mesele olmamasına rağmen, bazen İstanbul’la ilgili bir kısım projeleri bile geliştirebileceğimiz bir kabiliyeti bu ortama kavuşturabiliriz. Temelde var olan sorunların çözümü ile ilgili çalışma modelinden bahsediyorum aslında. Belki de çok zamandır denenmemiş olan bu yöntemi yaparak, burada ilçelerimizin birikimleri, ilçelerimizin tespit ettiği bir takım öncelikli projeleri de bu masada tartışıp, büyükşehirle entegre bir proje geliştirme metodunu da bu süreçte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.



“ÖNERİLERİNİZİ VE UYARILARINIZI DİKKATE ALACAĞIZ”

İmamoğlu, toplantıda, kuracakları “Belediye Başkanları Koordinasyon Kurulu Bölge Koordinasyon Masaları”yla kısa bilgiler verdi. Bölge Koordinasyon Masaları’nı 10 masa olarak tanımladıklarını belirten İmamoğlu, “Bu bir taslak çalışmadır. Önerilere bakabiliriz. Eleştirileriniz olabilir. Burada coğrafi özelliklere dikkat ettik. İlçelerin birbirleriyle bağlantılı sorunlarına ya da çözüm bekleyen ortamlarına dikkat ettik. Seçim bölgeleri olarak düşünülmedi, sorun bütünlüğü olarak hareket edildi. Birbirleriyle ilişkileri açısından ilçeler belirlendi. Bu teknik arkadaşların ön görüsüdür teknik olarak. Önerilerinizi ve uyarılarınızı dikkate alırız” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, kuracakları 10 masada şu ilçelerin olacağı bilgisini paylaştı:





1.Bölge: Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca, Silivri ve Sultangazi.

2.Bölge: Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt.

3.Bölge: Bağcılar, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Güngören.

4.Bölge: Bahçelievler, Bakırköy, Küçükçekmece ve Zeytinburnu.

5.Bölge: Beşiktaş, Eyüpsultan, Kağıthane ve Sarıyer.

6.Bölge: Beyoğlu, Fatih ve Şişli.

7.Bölge: Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar.

8.Bölge: Beykoz, Çekmeköy ve Şile.

9.Bölge: Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla.

10.Bölge: Adalar, Maltepe ve Kartal.

5 ORTAK SORUN BAŞLIĞI BELİRLEDİ

“Yapacağımız ortak çalışmalar, bu iş birliği masasına ışık tutacaktır” diyen İmamoğlu, “İş birliği yapılabilecek ortak çalışmaları da 5 başlık altında topladı arkadaşlarımız. Birinci başlık, ulaşım. İkincisi, iş ve istihdam. Bu iş ve istihdam hususu önemli. Bölgesel İstihdam Ofisleri’yle ilgili yaptığımız bir çalışmamız var. Bu çalışmayı İstanbul geneline yaymak ve buradan insanların bir İŞKUR gibi yararlanmasını istiyoruz. İŞKUR’la da ortak çalışmalar yürütecekler. Bölgelerde oluşacak olan iş alanlarına insanların yönlendirilmesiyle ilgili bir çalışma yönetilecek. Bu konuda iş birliği yapılabileceği ön görülüyor. Üçüncüsü, afet ve acil durum yönetimi. Kenarda, köşede durmuş gibi görünen afet ve acil durum yönetimi çok önemli, başta deprem olmak üzere. Bu konuda ortak hareket planımızın olması konusunda önemli bir başlık. Dördüncüsü, çevre ve ekoloji. Yine hepimiz açısından duyarlı olmamız gereken bir hizmet alanı. Dikkatli olmamız gereken bir husus. Son olarak da bana göre, ülkemiz ve şehrimiz adına çok önemli bir husus; mülteci ve göç konusu. Burada da hem ortak politikalar geliştirme hem de sorunun çözümüyle ilgili akılcı bir süreç yönetimi için hepimizin katkı sunması gereken bir alan” şeklinde konuştu.



Toplantının basına kapalı bölümünde görüş ve önerilerini paylaşan İmamoğlu ve başkanlar, görüşmenin ardından birlikte yemek yedi.