İmamoğlu İGDAŞ Personeli ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde kesintisiz hizmet sunan kurum çalışanlarına yaptığı moral ziyaretlerini İGDAŞ ile devam ettirdi. İGDAŞ’ın Esenyurt’taki tesislerinde çalışanlarla bir araya gelen İmamoğlu’na, danışmanları İBB Sözcüsü Murat Ongun ile Ertan Yıldız da eşlik etti. İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, birlikte tesisleri gezdiği İmamoğlu’na çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:



“HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK DİLİYORUM”

“Kesintisiz hizmet gerektiren alanlarımızdan birisi de gaz dağıtımımız. İGDAŞ’tayız, Genel Müdür’ümüz ve çalışanlarımızla beraber. Güzel hizmetlerini yerinde görmek, onlarla omuz omuza olduğumuzu göstermek istedik. Minnet duygularımızı iletiyoruz. İnsanların yoğun bir şekilde evlerinde olduğu bir dönemdeyiz. Bundan dolayı gaz tüketimimiz epeyce artmış durumda. Dolayısıyla hizmetlerin de kesintisiz olması, insanların evlerinde mutlu ve güvende olmalarını sağlamakta İGDAŞ ekibimizin de büyük bir katkısı var. Tüm birimlerimizin bu olağanüstü çabasını görüyorum, hissediyorum. Zaten İstanbul’a hizmet, bir kutsallık içerir ama böyle bir dönemde hizmet etme, sorumluluk alma elbette her arkadaşım adına unutulmayacak bir an. O vefalı ve elinden gelenin en iyisini yapma gayretiyle yürüttükleri bu süreçte kendilerine teşekkür ediyorum. Her şeyden önce sağlık diliyorum bütün çalışanlarımıza, ailelerine, bütün insanlığa.”