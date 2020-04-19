İmamoğlu, Halk Ekmek Fabrikası'nı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde kent halkına hizmet vermeye devam eden İBB personeline moral ziyaretlerinde bulanmaya devam etti. İmamoğlu’nun bugünkü ilk adresi, Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki Halk Ekmek Fabrikası oldu. Üretim tesislerinde incelemelerde bulunup çalışanlarla tanışan İmamoğlu, Halk Genel Müdürü Salih Bekaroğlu’ndan bilgi aldı. Ziyaret sırasında, hijyen kurallarına uygun önlemler alındı. İmamoğlu ve beraberindeki heyet; bone, maske, önlük ve galoş kullanarak ziyareti gerçekleştirdi.





SABREDEREK SAĞLIĞIMIZI KORUYABİLİRİZ

İBB’nin birçok kuruluşunun hizmetlerine devam ettiğini belirten İmamoğlu, “İştiraklerimiz çalışmalarını en yoğun şekilde yürütüyor. Özellikle bizim toplumumuzda ekmeğin yeri bir başka. Bu manada Halk Ekmek’in yaptığı çalışmaları, Sayın Genel Müdür’ümüzden bilgi alıyoruz. Arkadaşlarımızın yoğun emeği var. Kesintisiz hizmeti devam ettiriyoruz; hem bugün hem yarın. Tabi tüm hijyen kurallarına uygun nitelikli ürün çıkartma konusunda hassas bir geçmişi var Halk Ekmek’in. Bunu daha yukarılara taşıma noktasında çalışmalarımız yürüyor. İnsanlarımıza sabır diliyoruz bugünlerde; bolca sabır diliyoruz. Sabrederek sağlığımızı koruyabiliriz. Bilsinler ki; her kurumumuz, İBB’nin her kurumu onlara hizmet noktasında çok titiz davranıyor. Lütfen kurallara uysunlar ve sağlıklarına dikkat etsinler. Biz, onlar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.





İKİNCİ ADRES 153 ÇAĞRI MERKEZİ

İmamoğlu’nun ikinci ziyaret noktası ise Bahçelievler Yenibosna’daki Dr. Enver Ören Kültür Merkezi oldu. Burada 153 Çağrı Merkezi çalışanlarını ziyaret eden İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan’dan bilgiler aldı. İBB Başkanı’nın sosyal medya hesaplarından canlı yayında olduğunu gören 2 vatandaş, 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak İmamoğlu’na ulaştı. İmamoğlu, Sancaktepe’den İbrahim, Gazi Mahallesi’nden de Emre isimli vatandaşlarla, çağrı merkezi sistemi üzerinden sohbet etti. Vatandaşların ailelerine selamlarını gönderen İmamoğlu, hemşerilerine sağlıklarına dikkat etmeleri uyarısında bulundu. İmamoğlu, sohbet ettiği vatandaşlara, şu mesajları iletti:



“BUGÜNLERİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

“Bugünleri hep birlikte atlatacağız. Sağlığımıza dikkat edeceğiz. Hepimizin ilk defa test ettiği bir dönem. Önce sağlığımızı koruyacağız. Büyük bir dayanışma göstermemiz lazım. O dayanışma önce evin içinde, ailenin içinde; birbirimizi anlayarak, saygı duyarak. Sonra da sokakta, mahallede, iş ortamımızda birbirimizi anlayarak, sevgi, saygı çerçevesinde, huzurla bu süreci atlatacağız. Ondan sonra inşallah yeni dönemde, daha yeni, daha farklı kurallarla, birbirimize katkı sunmaya devam ederek; insanların eşitliği açısından şehirlerin daha mutlu, huzurlu ve doğaya saygılı olmasını sağlayarak, yeni döneme hep beraber başlayacağız. Bir nevi testten geçiyoruz.”