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İmamoğlu açıkladı: Sağlık çalışanlarına 3 ay daha ücretsiz!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.
İSTANBUL 25.05.2020, 20:13 Murat Aydın
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarına sağlanan toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarının ücretsiz kullanım hakkının 3 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, “Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında yaşamlarını ortaya koyarak fedakarca emek veren sağlık çalışanlarımıza sağladığımız toplu ulaşım ve İSPARK otoparkları ücretsiz kullanım hakkı 3 ay daha uzatılmıştır” ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, 18 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak” demişti.
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