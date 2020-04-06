İETT otobüslerinde mesafeli duruş

İBB’nin toplu taşıma seferlerini azalttığına dair üretilen haberler gerçeği yansıtmıyor. Yolcu sayısı yüzde 90 azaldığı halde sefer sayısı sadece yüzde 20 azaltıldı. Coronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’daki otobüs ve metrobüs seferleri sosyal mesafeyi koruyacak şekilde planladı. Şoförlere, yolcu sayısının araç kapasitesinin yüzde 50’sini geçtiği durumlarda yolcu almama ve yedek araç gönderilmesi için çağrı yapma talimatı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile koordineli bir şeklide toplam 814 hattında kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Otobüs içleri ve metrobüs istasyonları yoğunluğa karşı sürekli kameralarla denetleniyor.

Bu hatlarda yaklaşık 5 bin 697 adet İETT, OTOBÜS AŞ ve Özel Halk Otobüsü (ÖHO) araçları hizmet veriyor. Araçların tamamı servise hazır olarak bekletiliyor. İhtiyaca göre yaklaşık yüzde 80 oranında otobüs servise veriliyor. Yolcu yoğunluğu olmayan saatlerde, araçlar akaryakıt ikmali, bakım, temizlik ve ara dezenfeksiyon için garaj alanına alınıyor.

İstanbul’da okullar kapandığı ve uçuşlar iptal edildiği için sadece okul ve havalimanı hatlarındaki seferler kaldırıldı.

METROBÜS 500 ARAÇLA HİZMET VERİYOR

Metrobüs hattında 11 Mart tarihinde ülkemizde görülen ilk yeni tip Coronavirüs vakasından sonra yolculuklar yüzde 90 oranlarına kadar düştü. İETT, buna rağmen maksimum çalışabilecek araç sayısı 553 metrobüs hattında da şu an 500 otobüs ile hizmet veriyor.

Otobüs ve metrobüslerde yolculuk değişimi ve sefer başı yolculuk ortalamaları incelendiğinde, sefer başı ortalama yolculuk sayısının 25 i geçmediği görülüyor.

YOLCULUKLARDA SIKINTI YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEMLER ALINDI

İBB, bu süreçte yolculuklarda sıkıntı yaşanmaması adına şu önlemleri aldı:

•Yolcu yoğunluğu anlık izlenerek sefer sayıları araçların kapasitesinin yüzde 50’yi geçmeyecek şekilde planlandı. Anlık olarak gelişen talepleri karışlamak için İETT ve Özel Halk otobüsleri araçlarıyla ilave seferler düzenleniyor.

•Otobüslerde işe gidiş ve eve dönüş saatlerinde yaşanan kısmi yoğunluğun önüne geçilmesi için planlı seferler harici 100 adet de yedek araç planlaması yapıldı.

•Filo yönetimin sürdürülebilirliğin sağlanması için mobil filo izleme araçları hizmete alındı. Filo yönetimi uzaktan çalışma sistemi ile İETT, Özel Ulaşım ve Metrobüs sistemini 7/24 denetleniyor.

•Şoförlere, yolcu sayısının araç kapasitesinin yüzde 50’sini geçtiği durumlarda yolcu almama ve kontrol merkezini arayarak beklenen durağa yedek araç gönderilmesi için çağrı yapma talimatı verildi.