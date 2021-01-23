İBB, Yetenek gelişiminde Dünya'nın en iyisi

İBB, insan kaynakları alanında en güvenilir global otorite olan Association for Talent Development (ATD) tarafından en prestijli ‘The BEST’ ödülüne layık görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yetenek gelişimini, organizasyon stratejilerini en iyi entegre eden, dünya çapında birçok şirketin kıyasıya yarıştığı platformda, örnek çalışmalarıyla ATD The BEST’i kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Küresel bir otorite tarafından değer görüldükleri bu ödülün; hem İBB hem de Türkiye için önemini vurgulayan İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, başarılı işler yapmanın ön koşulunun insana yatırım yapmak olduğunu söyledi. Çalışma arkadaşlarına güvendiğini, onların başarısı için her türlü desteği ve gelişim fırsatını sağlamaya odaklandıklarını kaydeden Duman, açıklamasına şöyle devam etti:

“Çalışanlarının gelişimine büyük yatırımlar yapan şirketlerin olduğu yarışta; özellikle pandemi döneminde, kısıtlı bütçeyle, çok sayıda çalışanımıza ulaştırdığımız eğitim ve gelişim konusundaki ilham veren çalışmalarımızla ipi göğüsleyen biz olduk. Başarılı İK uygulamalarımızla sadece Türkiye’de değil, dünya çapında bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz.”

İBB, ÖNCÜ KURUMSAL AKADEMİLER ARASINDA

Yeni nesil belediyecilik anlayışı ile daha adil, daha yeşil ve daha yaratıcı bir İstanbul için, çalışmalarına devam eden İBB, akademisiyle de Ekrem İmamoğlu’nun liderliği ve tüm yönetim ekibinin desteğiyle ilklere imza atıyor.

İBB, “Gençliğimiz var” sloganı ile İETT, İSKİ, 28 iştirak ve kurum bünyesinde çalışan gençlerin gelişimini destekledi. Lisans ve lisansüstü eğitim almış, 30 yaş altı, 5 yıl iş deneyimi olan 2 bin genç çalışanı için gerçekleştirdiği “Genç Yetenek Gelişim Programı” ile İBB, geleceğin yöneticilerini geliştirirken geleceğin yetkinliklerini esas aldı.

İBB, İETT, İSKİ ve 28 iştirak şirketinde çalışan, OECD’nin yayınladığı “The Future of Workplace, 2030” raporu doğrultusunda tasarlanan Genç Yetenek Gelişim Programı, gençlerin gelişimine uygun şekilde planlandı. İlham veren konuşmacılar ve İBB yöneticilerinin yer aldığı lansman etkinliği ile başlayan gelişim yolculuğu; e-eğitimler, webinarlar, vaka çalışmaları, saha deneyimi ile devam etti. Son olarak gençlerin tasarım odaklı düşünce yaklaşımıyla, takımlar halinde çalışarak İstanbul’a değer katan projeler ürettikleri gelişim kampı gibi iş sonuçlarına direkt etki eden gelişim süreçleri gerçekleştirildi.

“Gelişimde Fırsat Eşitliği” ve “Liyakata Dayalı Bir Organizasyon” üzerine odaklanan İBB, bağlı kurumları ve iştirak şirketlerini de kapsayan iş gücünü daha da nitelikli kılmak için, güncel teknolojilerle yeni nesil öğrenme yöntemlerini bilim ışığında harmanlayarak fark yaratmaya devam edecek.

YETENEK GELİŞİMİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştiren organizasyonları destekleyen, global ve profesyonel bir üyelik organizasyonu olan ATD, dünyanın en büyük yetenek gelişimi konferansına da ev sahipliği yapıyor.

2003 yılından beri verilen ATD BEST Ödülleri’nde, dünya genelindeki gelişim faaliyetleri değerlendiriliyor. Şirketin hedef ve stratejileriyle örtüştürerek katma değer yaratan kurumlar ödüle layık görülüyor. Kazananlar belirlenirken kurumların gelişim stratejilerini örnekler ve iş sonuçları ile ortaya koymaları ölçümleniyor.

Ülkemizde daha önce İş Bankası, Danone Türkiye, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Turkcell, Denizbank, TEB, Teknosa ve Migros gibi şirketler ATD Best Ödülü’nü kazanmışlardı.