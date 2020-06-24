İBB reklam alanları ihalesini Kültür A.Ş aldı

İBB Encümeni, Genel Sekreter Yavuz Erkut’un başkanlığında bugün toplandı. Gündemde bulunan 20 ihale dosyasının 18’ine katılım gerçekleşirken 2’sine ise teklif veren olmadı. Gündemdeki önemli dosyalarından biri de İBB’nin reklam alanları işinin ihalesiydi. İhaleye tek istekli olarak katılan Kültür AŞ., 10 yıl süreli, seneliği 61 milyon liradan İBB’nin reklam alanlarını işletme ihalesini kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB9 Encümeni, Genel Sekreter Yavuz Erkut’un başkanlığında Yenikapı’da toplandı. Gündemdeki 20 ihale dosyasının görüşüldüğü oturumun iki ihalesine katılım olmazken, 18 ihale de şeffaf bir şekilde yapıldı.



-REKLAM ALANLARINI KÜLTÜR AŞ. İŞLETECEK-

Gündemde yer alan önemli ihale dosyalarından biri, “İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan 2 bin Raket tipi reklam uygulaması ile 400 adet Megalight tipi reklam uygulamasının, 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi” işi oldu. Muhammen bedeli 60 milyon+kdv olan ihaleye tek istekli olarak İBB iştiraki Kültür AŞ. katıldı. Kültür AŞ., İBB’nin reklam alanlarını işletme hakkını, 10 yıllığına, her yılı için 61 milyon+kdv ödeme taahhüdüyle kazandı.



-BAŞAKŞEHİR’DEKİ İBB HİSSESİ SATILDI-

Gündemdeki bir diğer önemli ihale ise Başakşehir İkitelli-2 Mahallesi’ndeki bin metre kare alanlı taşınmazın, İBB’ye ait hissesinin satılması oldu. Muhammen bedeli 4 milyon 516 bin 700 lira olan 802 ada, 3 parsel sayılı bin metre karelik taşınmazın, İBB’ye ait 451 metre karelik hissesi, 3 kişinin girdiği açık arttırma sonucu, 7 milyon 300 bin lira karşılığına en yüksek miktarı teklif edene satıldı.