banner314

banner325

Son Dakika

İBB Meclisi'nden 'Normalleşme'ye temkinli yaklaşım!

İBB Meclisi, pandemi süreciyle nedeniyle olağanüstü gündemle toplandı. İBB’nin de koronavirüs salgınından kaynaklı ekonomik daralmadan olumsuz etkilendiğinin altını çizen İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyesi'nin ne denli ciddi kayıplara ulaştığını, siz de buradaki bütün belediyeci arkadaşlar, meclis üyesi arkadaşlar, belediye başkan arkadaşlar da biliyor” dedi.

İSTANBUL 11.05.2020, 17:18 11.05.2020, 17:28 Murat Aydın
8
İBB Meclisi'nden 'Normalleşme'ye temkinli yaklaşım!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs ile mücadele nedeniyle bütçede meydana gelen dengesizliği gidermek amacıyla, borçlanma ve sosyal yardımları artırma kararı alma gündemiyle toplandı. Pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıldı. Toplantının yapıldığı salona, meclis üyesi sayısı kadar, yani 312 kişilik oturma düzeni kuruldu. Meclis üyelerinin oturacağı masalar, 1,5 metre mesafe bırakılarak konumlandırıldı.


NORMALLEŞME ÇAĞRILARINA TEMKİNLİ YAKLAŞMALIYIZ”

Canlı yayınlanan olağanüstü meclis toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetiminde, saat 14.00’te başladı. İmamoğlu, salonu bir meclis ortamına dönüştürüp, steril bir ortam sağlayan çalışanlara teşekkürlerini iletti. Pandemi süreci nedeniyle dünyadaki birçok konunun tekrar ele alınacağı ve kuralların yeniden yazılacağını belirten İmamoğlu, son günlerde dile getirilmeye başlanan “normalleşme” çağrılarına temkinli yaklaşılması gerektiğini ifade eden İmamoğlu, “Bugün sadece, birkaç meslek erbabına dair bir normalleşme süreci çağrısı yapılmış olsa da sanki tümüyle bir normalleşme algısıyla yine insanlarımız yoğun bir şekilde normal hayatına dönme çabası içerisinde. Elbette ki zor günler, zor anlar yaşıyoruz. Bir evde 2 ay, 2,5 ay kalmak kolay bir psikoloji değil en küçük çocuğumuzdan, en yaşlımıza kadar. Ama önce sağlık, önce can sağlığı diyerek, bu manada bir toplum olarak, birçok kurallar açıklanmadan, netleşmeden, süreçleri olgunlaştırmadan, normalleşmiş gibi davranmanın asla ve asla doğru olmadığını düşünüyoruz” dedi.


SAĞLIK BAKANI KOCA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Pamdemiyle mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına, süreci koordine eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya minnet duygularını ve teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Gerçekten çok özverili ve gerektiğinde hayatını kaybetme pahasına büyük bir mücadele verilmiştir. Başarılı bir mücadele oluşmuştur. Bu noktada bu mesleki deneyimini, fedakarlığı, bu ruhu taşıyan bütün sağlıkçılarımıza, buradan İstanbul şehri adına minnet duygularımızı, sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda belediye çalışanlarımızı da unutmamak lazım. Sadece İBB değil, sadece 39 ilçe belediyesi değil, bu süreci yine sahada kalarak, kesintisiz hizmet noktasında süreci yöneten, yürüten bütün belediye çalışanlarına da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“MİLYONUN ÜZERİNDE İNSANA DOKUNAN SOSYAL HİZMET HAREKETİ BAŞLATTIK”

Devletin farklı birimlerinin, farklı kademelerinin her noktada çalışmasını sürdürdüğünü belirten İmamoğlu, İBB’nin de pandemi sürecinde ekonomik yönden olumsuz etkilenen kesimlere yardım elini uzattığını vurguladı. İmamoğlu, “Halihazırda bu süreçte işini gücünü kaybeden ve yardıma muhtaç olan yüz binlerce insanımıza, farklı metotlarla ama gıda yardımı ama nakdi yardım ama askıda fatura gibi birçok yöntemlerle, metotlarla yüz binlerce insanımıza, yani milyonun üzerinde insana dokunan bir sosyal hizmet hareketi başlattık. Sizler adına, toplumun vicdanı olan, görevini en iyi şekilde yerine getirme biçimi ile hareket ettiğimizi belirtmek istiyorum güzel günlere kavuşmak için” ifadelerini kullandı.

4 PARTİNİN GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE TEŞEKKÜR

Bugünkü toplantının en önemli sebebinin, süreç nedeniyle İBB’nin yaşadığı ekonomik daralma olduğunu altını çizen İmamoğlu, “Büyükşehir Belediyesi'nin ne denli ciddi kayıplara ulaştığını, siz de buradaki bütün belediyeci arkadaşlar, meclis üyesi arkadaşlar, belediye başkan arkadaşlar da biliyorlardır” dedi. Olağanüstü meclis toplantısı öncesinde, 4 grup başkanvekili ile 1 aya yakın bir süredir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden İmamoğlu, “Sıklıkla bir araya gelerek, ortak akılla, nasıl bir çözüme kavuşuruz şeklinde, gündemin oluşmasından, içeriğine varıncaya kadar sıkı bir diyalogla, belki en az 10’a yakın toplantı yaparak, sürecin bu şekilde olgunlaştırılması memnuniyet vericidir. Ben de 4 defa bu toplantılara katıldım ve bu tartışmaları sürdürdük. Olağanüstü meclis yapılmalı mı yapılmamalı mı noktasından başlayarak, hangi konular gündeme getirilmeli, nasıl tartışılmalı, nasıl kararlar alınmalı noktasında, tümüyle şeffaf bir süreci yöneterek, her kararın siyasi bir karar değil, tam aksine siyaset üstü bir kararla, topluma hizmet amaçlı bir neticeye kavuşması talebi ile hareket ettik. Burada amacımız, belediyenin bütçesini tamir etmek” şeklinde konuştu. İmamoğlu, istişare ortamına katkı sağlayan 4 partinin grup başkanvekillerine teşekkür etti.

İmamoğlu’nun açılış konuşmasının ardından sırasıyla MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı gündeme ilişkin birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin oylamasına geçildi.

#ibb meclisi #Normalleşme #Meclis üyesi #ekrem imamoğlu #ibb başkanı
Yorumlar (0)
28°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 11 Mayıs 2020
İmsak 03:59
Güneş 05:43
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:18
Yatsı 21:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 53
2. Başakşehir 26 53
3. Galatasaray 26 50
4. Sivasspor 26 49
5. Beşiktaş 26 44
6. Alanyaspor 26 43
7. Fenerbahçe 26 40
8. Göztepe 26 37
9. Gaziantep FK 26 32
10. Denizlispor 26 31
11. Antalyaspor 26 30
12. Gençlerbirliği 26 28
13. Kasımpaşa 26 26
14. Konyaspor 26 26
15. Malatyaspor 26 25
16. Çaykur Rizespor 26 25
17. Ankaragücü 26 23
18. Kayserispor 26 22
Takımlar O P
1. Hatayspor 28 53
2. Erzurum BB 28 47
3. Bursaspor 28 46
4. Adana Demirspor 28 45
5. Akhisar Bld.Spor 28 45
6. Fatih Karagümrük 28 43
7. Altay 28 43
8. Ümraniye 28 40
9. Giresunspor 27 38
10. Keçiörengücü 28 35
11. Balıkesirspor 28 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. İstanbulspor 27 33
14. Altınordu 28 31
15. Boluspor 28 25
16. Osmanlıspor 28 24
17. Adanaspor 28 20
18. Eskişehirspor 28 17
Takımlar O P
1. Liverpool 29 82
2. Man City 28 57
3. Leicester City 29 53
4. Chelsea 29 48
5. M. United 29 45
6. Wolverhampton 29 43
7. Sheffield United 28 43
8. Tottenham 29 41
9. Arsenal 28 40
10. Burnley 29 39
11. Crystal Palace 29 39
12. Everton 29 37
13. Newcastle 29 35
14. Southampton 29 34
15. Brighton 29 29
16. West Ham 29 27
17. Watford 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Aston Villa 28 25
20. Norwich City 29 21
Takımlar O P
1. Barcelona 27 58
2. Real Madrid 27 56
3. Sevilla 27 47
4. Real Sociedad 27 46
5. Getafe 27 46
6. Atletico Madrid 27 45
7. Valencia 27 42
8. Villarreal 27 38
9. Granada 27 38
10. Athletic Bilbao 27 37
11. Osasuna 27 34
12. Real Betis 27 33
13. Levante 27 33
14. Deportivo Alaves 27 32
15. Real Valladolid 27 29
16. Eibar 27 27
17. Celta de Vigo 27 26
18. Mallorca 27 25
19. Leganés 27 23
20. Espanyol 27 20
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir